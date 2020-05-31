США поставят Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ

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США направят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и уже отправили 2 млн доз гидроксихлорохина.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

«США и Бразилия совместно борются с коронавирусом. Сегодня в качестве подтверждения нашей солидарности мы сообщаем о том, что США поставили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорохина. США также скоро направят тысячу аппаратов ИВЛ», — говорится в тексте, размещённом на сайте Белого дома.

Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить въезд в США для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию

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