США закрыли въезд для посещавших в течение последних 14 дней Бразилию
«Сегодня президент принял решительные меры для защиты нашей страны, приостановив въезд иностранцев, которые находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединённые Штаты», — приводит РИА Новости заявление Макинани.
«Сегодняшняя акция поможет гарантировать, — отмечается в заявлении, — что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране».
Уточняется, что «эти новые ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединёнными Штатами и Бразилией».
Ранее Трамп заявлял, что власти США рассматривают возможность запрета на въезд в страну из Бразилии из-за роста там случаев инфицирования COVID-19.