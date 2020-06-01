Посол рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о ситуации с коронавирусом.
Посол рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
  • Reuters

«Ситуация в Италии улучшается, и это настраивает нас на осторожный оптимизм. Уже несколько недель, как снизилось количество госпитализированных в отделениях интенсивной терапии, выросло число выздоровевших и радикально упало число умирающих от вируса каждый день», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, это говорит об эффективности политики сдерживания — политики, которая постепенно ослабляется из-за скорого возвращения к новой нормальности.

Как отметил Терраччано, особенностью станет сосуществование с вирусом, второй волны которого необходимо избежать.

«Я убеждён, что Италия выйдет из положения ещё более сильной и единой страной, чем раньше», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила прогнозы по открытию границ в мире.

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