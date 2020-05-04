В АТОР оценили прогнозы по открытию границ в мире

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила прогнозы по открытию границ в мире.
В АТОР оценили прогнозы по открытию границ в мире
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Всё, что касается открытия границ, завершения изоляции во всём мире, возвращения к довирусному образу жизни, — это прекрасная тема, о которой любой может высказываться и строить свои версии. Можно говорить, что это сделают Греция, Турция и Италия, а можно говорить, что это сделают Испания, Кипр и Тунис — страны, которые зарабатывают на туризме не меньше», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нужно опираться на заявления, которые делают правительства, и на конкретные шаги, которые были сделаны.

Например, пояснила Ломидзе, это частичное открытие Мадрида или то, о чём писала The Wall Street Journal, — попытки некоторых стран создать туристический альянс, внутри которого открыты границы.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.

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