ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
  • Reuters

«Исполнительная группа ввела временную паузу для тестирования гидроксихлорохина в рамках тестов... пока эти данные будут пересмотрены мониторинговой группой по безопасности данных», — приводит РИА Новости слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Переоценка будет касаться всех данных, собранных о лекарстве в ходе тестов для определения его потенциальных преимуществ и побочных эффектов.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что употребляет антималярийный препарат «Гидроксихлорохин» для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Позднее Трамп сообщил, что отказался от препарата.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что не волнуется за здоровье американского лидера.

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