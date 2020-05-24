Советник Трампа заявил, что не волнуется за здоровье президента

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что не волнуется за здоровье американского лидера.

«Я не волнуюсь за его здоровье. У него больше энергии, чем у других. Он работает по 16—18 часов в день», — сказал О'Брайен в интервью CBS.

О'Брайен отметил, что провёл в Африке много лет и долгое время принимал там антималярийные препараты. По его словам, это не дало побочных эффектов.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что употребляет антималярийный препарат для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Эффективность подобного метода профилактики не доказана врачами. На этой неделе Трамп сообщил, что закончит принимать гидроксихлорохин.

Также Трамп рассказывал о пользе гидроксихлорохина.