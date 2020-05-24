Советник Трампа заявил, что не волнуется за здоровье президента

Короткая ссылка
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что не волнуется за здоровье американского лидера.
Советник Трампа заявил, что не волнуется за здоровье президента
  • Reuters

«Я не волнуюсь за его здоровье. У него больше энергии, чем у других. Он работает по 16—18 часов в день», — сказал О'Брайен в интервью CBS.

О'Брайен отметил, что провёл в Африке много лет и долгое время принимал там антималярийные препараты. По его словам, это не дало побочных эффектов.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что употребляет антималярийный препарат для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Эффективность подобного метода профилактики не доказана врачами. На этой неделе Трамп сообщил, что закончит принимать гидроксихлорохин. 

Также Трамп рассказывал о пользе гидроксихлорохина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить