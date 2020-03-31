«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19

В Италии коронавирус унёс жизни более 12 тыс. человек, а число заражённых превысило 100 тыс. Эпидемия затронула семью Ирины Сытник, переехавшей в страну несколько лет назад. Вирус обнаружили у её 61-летнего мужа Аурелио. К счастью, мужчина поправился и недавно выписался из больницы. Сама Ирина подозревает, что тоже могла переболеть коронавирусом в лёгкой форме. Сейчас она ждёт результатов теста. RT публикует её рассказ о том, как в Риме лечат пациентов с COVID-19.

Ирина Сытник с мужем Аурелио живёт в провинции Рима Гвидонии. У супругов своя небольшая фабрика по покраске металла. По словам Ирины, муж заболел 7 марта — в тот день у него поднялась температура.

«Кашля не было, и мы до последнего сомневались, что это коронавирус, поскольку в тот момент ситуация в Риме ещё не была такой страшной. Наш город не густонаселённый, а муж не ездит на общественном транспорте, у него своя машина. К тому же с заболевшими или людьми из группы риска мы не контактировали», — вспоминает Ирина.

Как начиналась болезнь

Последнюю неделю перед заболеванием, по словам Сытник, Аурелио провёл на даче, обрезал оливковые деревья. Так как погода в марте постоянно меняется — то жарко, то холодно, — супруги списали недомогание на обычный грипп.

«Конечно, мы позвонили врачу и объяснили, что муж мог простудиться. Доктор попросил отлежаться дома и сообщать, если состояние будет ухудшаться. Симптомы, как я понимаю, у всех бывают совершенно разные. Все говорили, чтобы отличить коронавирус от гриппа, нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание: якобы если после этого появляется сухой кашель или дискомфорт в лёгких, то это признак коронавируса. Но Аурелио совсем не кашлял. Зато на четвёртый или пятый день заболевания он перестал различать вкусы: я приготовила еду, и он пожаловался, что она несолёная и безвкусная. Этот симптом сохранялся два дня, потом вкус и обоняние вернулись», — рассказывает Ирина.

По словам женщины, через несколько дней у мужа температура подскочила до 39 градусов. Сбить её смогли парацетамолом. Кроме того, доктор назначил Аурелио антибиотики, но ситуация не улучшалась — он стал тяжело дышать, появилась слабость.

Госпитализация и лечение

«14 марта Аурелио госпитализировали. Когда приехала скорая помощь, у меня уже был страх, что это может быть коронавирус, но, с другой стороны, я также опасалась, что это обычный грипп и в больнице муж, наоборот, заразится. Сначала он попал в клинику в Сант-Андреа и лежал в общей палате с другими пациентами», — говорит женщина.

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© Iryna Sytnik

Она рассказывает, что на рентгене врачи увидели сильное поражение лёгких и мужа решили перевести в центральную больницу Спалланцани, которая специализируется именно на инфекционных заболеваниях.

«Нам повезло, что в Спалланцани освободилось место, ведь к тому времени там уже работали врачи, специально приехавшие из Китая. Там отличные профессора и аппаратура, сейчас туда невозможно попасть», — поясняет Сытник.

В больницах, по её словам, практически введено военное положение: никого не впускают и не выпускают, персонал работает без передышки. Врачам очень тяжело, и это страшно.

«Когда у мужа подтвердился коронавирус, наступило самое страшное время. Он позвонил мне чуть ли не в слезах. Он уже пожилой человек и понимал, что находится в группе риска. Мы постоянно созванивались и переписывались в соцсетях. К счастью, он всё время был в сознании. К аппарату ИВЛ его не подключали — просто давали кислород несколько раз в день. Было и поддерживающее лечение: таблетки и капельницы», — рассказала она.

18 марта, через три дня после госпитализации, Аурелио пошёл на поправку.

«Я могла переболеть в лёгкой форме»

Ирина рассказывает, что ещё до того, как муж заболел, к ним в гости приехала подруга с Украины.

«Вообще у неё была возможность уехать домой, но она, конечно, не стала этого делать, понимая, что может привезти вирус в свою страну. Мы жили в одном доме втроём. У меня впоследствии появился кашель, который не проходил где-то десять дней, — говорит Ирина. — Температуры не было, но пару дней чувствовалась слабость, болела голова. Поскольку у мужа выявили вирус, и меня, и всех, с кем мы контактировали, поставили на контроль. Врачи звонят нам трижды в день, спрашивают о самочувствии».

В последний раз, по словам Сытник, она виделась с мужем больше двух недель назад. 29 марта женщина сдала тест на коронавирус, чтобы убедиться, что может без опасений встретиться с мужем, которого уже выписали из больницы. Женщина считает, что eё тест, скорее всего, окажется негативным, поскольку прошло уже много времени — организм должен был побороть вирус. Врачи объяснили Ирине, что у нового вируса много штаммов и она могла переболеть им в лёгкой форме. Впрочем, в любом случае до получения результатов теста Сытник обязана оставаться дома.

«Аурелио пока находится в изоляции на нашей даче, и он будет оставаться на строжайшем карантине две недели. Я смогу приходить к нему только в маске и перчатках, но, по крайней мере, буду помогать и привозить продукты, — говорит Сытник. — Я очень надеюсь, что всё закончится хорошо. Пример моего мужа показал, что коронавирус всё-таки не приговор и в 61 год человек тоже может поправиться. Но праздновать победу мы будем только тогда, когда люди во всём мире смогут снять маски. Сейчас ситуация очень серьёзная. Будем надеяться, что мы сможем выйти из неё победителями».