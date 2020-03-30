«Неделя без солнечного света»: 85 россиян застряли на лайнере у берегов Италии

85 россиян и девять украинцев заперты на круизном лайнере Costa Victoria. Ранее одну из пассажирок госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции, на корабле объявили карантин. Лайнер уже несколько дней стоит в итальянском порту Чивитавеккья. По словам одной из пассажирок, на борту остались только россияне и украинцы, остальных вывезли. В посольстве РФ и Росавиации отмечают, что вопрос эвакуации прорабатывается.

7 марта россиянка Наталия Плугарь села на лайнер Costa Victoria в Дубае. 28 марта судно должно было завершить круиз в Венеции. Всего на борту было более 1400 человек: 726 пассажиров и 776 членов экипажа. Среди пассажиров — 85 россиян.

По словам Наталии, всем пассажирам при регистрации измерили температуру, на корабле повсюду висели плакаты с напоминанием мыть руки, но в масках ходили лишь единицы.

Впрочем, начавшаяся пандемия COVID-19 быстро внесла коррективы в планы туристов. Лайнер не пустили в Фуджейру, порты Израиля и Иордании. 13 марта выяснилось, что закрыты все порты Италии, а рейс из Венеции, которым планировала улететь Наталия, отменён. 17 марта туристам объявили, что лайнер в интересах пассажиров не будет никуда заходить, а направится прямиком к конечному пункту, в Венецию.

Тем временем на лайнере усилили меры безопасности. На палубах появилось больше ёмкостей с антисептиком, около которых поставили сотрудников, напоминающих пассажирам мыть руки. Туристов попросили соблюдать метровую дистанцию, в том числе отходить и от стойки ресепшн. «Чтобы что-то спросить, нужно кричать с этого расстояния о своих нуждах», — рассказывает Наталия. Кроме того, на корабле закрыли тренажёрный зал, библиотеку.

Команда надела медицинские повязки, что, по словам россиянки, «немного смешно, потому что мы все на корабле были уже неделю».

При этом никаких препятствий к передвижению пассажиры не встречали. «Палуба вдоль всего корабля 450 метров. Утром и вечером делаем променад по несколько километров. Загораем, купаемся. Расслабляемся. Слушаем новости по телевизору. Кажется, что паника намного заразнее , чем коронавирус», — писала Наталия в соцсетях.

Позднее у одной из пассажирок, гражданки Аргентины, появились признаки коронавирусной инфекции. Её высадили на Крите, анализы показали, что она действительно заболела COVID-19. Женщину госпитализировали в больницу Ираклиона.

На корабле объявили карантин 22 марта. Пассажирам запретили выходить из кают.

Россиянка рассказала об условиях на лайнере Costa Victoria

23 марта лайнер причалил в итальянском порту Чивитавеккья, регион Лацио. Власти Венеции, где изначально планировалось завершить круиз, и Триеста (этот порт был запасным вариантом) наотрез отказались принимать корабль у себя. Чиновники объяснили это тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионах. Кроме того, из Чивитавеккьи проще организовать трансфер до аэропорта Фьюмичино.

Наталия живет в каюте с иллюминатором — через него она видит, что к пристани подъезжают автобусы, с корабля выводят туристов. По её словам, немцы написали ей, что их на автобусах доставили к границе, где они пересели на организованный Германией транспорт и добрались до дома. Пассажиры из Франции рассказали ей, что их посадили на автобусы, которые отвезли их прямо к борту пассажирского самолета, минуя аэропорт.

Таким образом, на лайнере остались только россияне и украинцы, в том числе три ребёнка 4-6 лет. Ни у кого из оставшихся пассажиров нет температуры, с корабля никто не выходил с 13 марта, то есть карантинный период прошёл, говорит Плугарь: «Похоже, мы самые «чистые» в Европе».

«Все мы заперты сегодня по каютам площадью 10 квадратных метров, – рассказала RT Наталия. — Окно не открывается, плохо работает вентиляция. Чтобы не задохнуться, приходится открывать дверь. У многих туристов внутренние каюты, то есть нет окна и всё это время люди без солнечного света. Кормят трижды в день остывшей едой, кофе только утром. Когда съехали европейцы, стали давать фрукты».

К экипажу у оставшихся пассажиров претензий нет, они просто просят сохранять спокойствие. «17 марта мы обратились в МИД, просили помочь вернуться нам в Россию и не заезжать в Италию. Ответа не получили. У нас реально нет никакой информации, как долго это продлится», — добавила россиянка.

Посольство РФ в Италии занимается вопросом отправки на родину российских туристов.

«В связи с прекращением пассажирского авиасообщения между Россией и Италией посольством совместно с российскими и итальянскими авиационными властями, а также круизной компанией Costa Crociere прорабатывается вопрос вывоза 96 российских граждан, находящихся на территории страны после возвращения из круизов на кораблях Costa Luminosa и Costa Victoria. О развитии ситуации будем информировать», — цитирует РИА Новости представителя российского посольства.

В Росавиации RT подтвердили, что работа по возвращению оказавшихся на Costa Victoria россиян ведётся. «Информация про туристов есть, они не забыты, вопрос обсуждается ежедневно, ищутся пути решения доставки этих пассажиров на родину», — заявили в ведомстве.