«Местные думают, что мы разносчики болезни»: в каких странах из-за карантина застряли российские туристы

Представители посольства РФ в Черногории заявили, что до 22 марта планируют вывезти из страны россиян, застрявших там после закрытия границ. Между тем менее удачно складывается ситуация в ряде других государств. В некоторых россияне рискуют оказаться на улице из-за закрытия отелей. Среди туристов — семьи с детьми и пожилые люди, у которых заканчиваются необходимые лекарства. Путешественники не могут покинуть даже те страны, которые пока не прерывали внешнее сообщение — авиаперевозчики массово отменяют рейсы. В связи с этим люди надеются на эвакуацию в Россию специальными бортами.

Российские авиакомпании продолжают вывозить из Черногории граждан РФ, которые застряли в стране после закрытия границ 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Более 1,5 тыс. россиян не смогли вылететь на родину. В ночь на пятницу, 20 марта, пресс-секретарь российского посольства в Черногории Кирилл Киржа сообщил, что страну покинули более 550 туристов. Ожидается, что остальные граждане РФ будут вывезены до 22 марта.

«Белых здесь все боятся»

Около 400 человек застряли в Марокко. 15 марта власти королевства закрыли границы и прекратили внешнее авиасообщение.

Один из российских туристов Михаил Сродных рассказал RT, что о закрытии границ он и его тургруппа узнали днём 15 марта. У туристов был лишь один вечер, чтобы приобрести новые билеты и вылететь из страны.

«Количество пассажирских мест на бортах увеличили, но незначительно — большинство туристов не смогли купить билеты. Последний борт вылетел из аэропорта Касабланки 15 марта», — добавил он.

Туристы каждый день созваниваются с представителями посольства РФ в Марокко, однако пока нет никакой конкретной информации о том, когда россиян смогут вывезти на родину.

«Сейчас в Марокко находятся около 450 граждан России. С нашей стороны рассматриваются различные варианты того, как доставить наших граждан на родину. Но пока нет никакой конкретики. Мы ведём диалог с властями Марокко и надеемся, что вскоре ситуация разрешится», — пояснила RT пресс-атташе России в Марокко Алена Данилова.

Между тем туристы опасаются, что вскоре могут оказаться на улице — отели один за другим закрываются и выселяют постояльцев.

«Белых здесь все боятся — местные думают, что мы разносчики болезни, при виде европейцев сразу надевают маски. Нашей тургруппе повезло — мы пока живём в гостинице, наш оператор даже оплатил несколько дней проживания, дальше платить будем сами. Мы не знаем, куда пойдём, если нас всё-таки выгонят. В посольстве на этот вопрос тоже не отвечают», — рассказал RT один из туристов.

С вечера 20 марта в Марокко вводится комендантский час — на улицу нельзя будет выходить даже в магазин или аптеку.

Российские туристы опубликовали в сети видеообращение, в котором рассказали, что средний возраст их группы — выше 60 лет. Многие россияне нуждаются в постоянном приёме лекарств, которые у них заканчиваются. Замена препаратов на местные аналоги может серьёзно повредить здоровью.

«Мы выезжали в Марокко, когда даже Италия ещё не закрывала свои границы. Естественно, мы не предполагали, что ситуация в мире будет меняться настолько быстро. С 12 числа страны стали закрывать границы, и мы не успели среагировать на эти изменения», — рассказали туристы.

Россияне также предупреждают соотечественников в соцсетях и советуют не покупать билеты самостоятельно: некоторые авиакомпании до сих пор не сняли их с продажи, несмотря на то, что Марокко полностью прекратило всё авиасообщение.

«Мы надеемся на эвакуационные борты»

Одна из самых острых ситуаций с вывозом российских туристов складывается на Филиппинах. По последним данным, в стране оказались заблокированными более 500 наших сограждан.

Страна закрыла свои границы с 16 марта до 12 апреля. Россияне, которые успели добраться в крупные города, живут рядом с аэропортами в ожидании эвакуации. По данным посольства РФ, в основном российские туристы сейчас находятся на островах Себу и Боракай. При этом некоторые граждане РФ оказались изолированы на небольших островах, где нет аэропортов, поскольку сообщение между ними было прервано ещё 15 марта.

18 марта посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев обратился к российскому правительству с официальной просьбой направить на Филиппины спецрейс для того, чтобы вывезти туристов. Пока власти РФ не дали конкретного ответа.

«Рассчитываем, что специальный рейс из Москвы будет в конце этой или начале следующей недели. Наш запрос о выделении спецрейса рассматривается в Москве, мы ждём дату, поскольку необходимо организовать точку сбора», — отметила советник-посланник посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова в ходе прямого эфира в Facebook.

Посольство регулярно обновляет списки россиян, застрявших в стране. По словам Шлычковой, чтобы вывезти всех россиян, потребуется два самолёта.

Кроме того, удалось договориться с властями Филиппин, чтобы они помогли эвакуировать наших сограждан, застрявших на отдалённых островах, добавила представитель посольства. Туристам при необходимости продлят срок действия визы, однако пока власти страны не определились, как именно будет проходить эта процедура.

По разным оценкам, до 8 тыс. граждан РФ сейчас находятся на курортном острове Бали в Индонезии. Несмотря на то что официально страна не закрывала свои границы, большинство международных авиарейсов были отменены. По данным из открытых источников, на ближайшие три дня самые дешёвые билеты без багажа с Бали до Москвы стоят от 40 тыс. рублей, время в пути составит более двух дней с учётом трёх пересадок.

Россиянка Екатерина Царькова должна была вылететь с острова 24 марта с пересадкой в Сингапуре, однако, по её словам, ещё неделю назад авиаперевозчики начали массово отменять рейсы.

«Люди вылетают сейчас через раз. Рейсы отменяют один за другим из-за закрытия стран. Мы хотим улететь как можно раньше, при любой возможности! Рейсы есть, они стоят огромных денег. Например сегодня звонили в «Аэрофлот»: место в эконом-классе есть только на 26-е число (у нас виза до 25-го) и не по тем деньгам, которые мы можем себе позволить», — рассказала собеседница RT.

Она добавила, что многие туристы сталкиваются с трудностями при возврате денег за билеты на отменённые рейсы. Люди боятся покупать билеты, поскольку неизвестно, какие рейсы вылетят из аэропорта, а какие будут отменены.

«В аэропорту огромные очереди из туристов, есть семьи с детьми, которые уже по третьему разу покупают билеты и не могут улететь. Мы все ждём поддержки от нашего правительства — эвакуационные борты», — сказала Екатерина.

Женщина добавила, что с 20 марта власти разрешили туристам, которые не смогли вовремя покинуть страну, бесплатно оформить продление туристической визы. Эту информацию подтверждает и посольство РФ в стране. При этом всем, у кого срок действия визы истёк ещё до 20 марта, пришлось заплатить штраф — 1 млн индонезийских рупий за каждый день просрочки (около 5 тыс. руб.).

20 марта посольство РФ в Индонезии сообщило, что обсуждает вопрос об экстренной эвакуации россиян на бортах чартерных рейсов, однако пока никаких точных сроков возможной эвакуации нет.