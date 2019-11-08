«Тупиковая ситуация»: почему Иран приступил к четвёртому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке

Иран приступил к обогащению урана на заводе в Фордо, перейдя, таким образом, к четвёртому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке. Как уточнили в иранской Организации по атомной энергии, все работы ведутся под наблюдением МАГАТЭ. Власти Ирана подчёркивают, что готовы вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если другие участники соглашения сделают то же самое. Как отметили эксперты, Иран пошёл на этот шаг из-за нарушения условий СВПД со стороны США и ЕС. Аналитики подчеркнули, что выход США из СВПД завёл ситуацию в тупик: на военную кампанию против Тегерана у Вашингтона нет ресурсов, а санкции не смогли заставить иранские власти пойти на уступки американцам.

Иранские специалисты приступили к обогащению урана на заводе в Фордо, начав тем самым четвёртый этап сокращения обязательств по ядерной сделке. Об этом 7 ноября сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

При этом уточняется, что все работы проводятся под наблюдением МАГАТЭ. Эта структура ООН занимается мониторингом технических аспектов осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иранские власти отмечают, что работы по обогащению урана не нарушают условий ядерной сделки 2015 года, а ведутся в соответствии со статьями 26 и 36 СВПД. Эти пункты позволяют Ирану рассматривать факты повторного введения санкций как основание для прекращения своих обязательств по сделке «полностью или частично».

Президент Ирана Хасан Рухани

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© Brendan McDermid

Как заявил ранее глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, после третьего этапа сокращения обязательств по СВПД Тегеран начал производить порядка пяти килограмм урана в день.

При этом президент ИРИ Хасан Рухани неоднократном отмечал, что все принимаемые Тегераном меры имеют обратимый характер.

«Когда они (участники ядерной сделки — RT.) вернутся к полной реализации своих обязательств по СВПД, тогда мы также будем возвращаться к своим обязательствам. Мы не можем выполнять свои обязательства в одностороннем порядке», — сказал Рухани.

По словам политика, у партнёров Ирана по СВПД есть ещё два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению условий соглашения.

«Если мы сможем найти решение для снятия санкций, продажи нефти и нормализации банковских отношений, тогда мы вернёмся к полной реализации своих обязательств по ядерной сделке», — пояснил президент ИРИ.

Минимальный уровень обогащения урана, позволяющий использовать его для создания оружия, составляет 20%.

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Как заявил в начале сентября представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди, Иран технически может довести уровень обогащения урана до 20%, но не планирует делать этого. Тем не менее Тегеран постепенно наращивает его.

Летом Иран достиг уровня в 4,5%, а 6 ноября руководство Организации ядерной энергии республики объявило о планах поднять уровень обогащения урана на заводе Фордо до 5%.

Отметим, что в рамках СВПД Ирану предписывалось не обогащать уран до уровня свыше 3,67%.

По словам экспертов, эти шаги не делают из Ирана ядерную державу: до этого статуса стране ещё далеко.

«Иран начал работы по обогащению урана, чтобы показать США решимость иранского руководства и доказать неэффективность лобовой тактики, которую используют сейчас американцы. Но может ли Иран действительно сделать ядерное оружие, пока никто не знает», — отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Как в Ираке не получится

К сокращению своих обязательств по СВПД Иран приступил в мае 2019 года — спустя год после того, как из соглашения вышли Соединённые Штаты. Сделка была заключена между Ираном и пятью членами СБ ООН (Россией, США, КНР, Францией и Великобританией), а также Германией. По её условиям с исламской республики снимались санкции в обмен на ограничение Тегераном ядерных разработок.

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал соглашение, а в мае 2018 года объявил об одностороннем выходе из него, обвинив Тегеран в невыполнении условий сделки. Белый дом не смутил тот факт, что инспекторы МАГАТЭ неоднократно подтверждали следование иранских властей условиям СВПД.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Европейского союза, Ирана, Соединённого Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты. Лозанна, 2 апреля 2015 г.

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Американская администрация не только восстановила экономические санкции против ИРИ, но и выразила готовность применять санкции против третьих стран, ведущих торговлю с Ираном. Хотя европейские участники сделки заявили о своей приверженности договору, под давлением Штатов торговое партнёрство между ИРИ и Европой начало деградировать.

При этом Вашингтон продолжает вводить всё новые санкции против исламской республики. Так, 1 ноября Госдеп США сообщил о мерах, направленных против строительного сектора республики, «контролируемого прямо или косвенно Корпусом стражей Исламской революции».

Кроме того, 4 ноября американский Минфин объявил о санкциях против ряда иранских граждан, включая сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы. Под новые санкции США попал и штаб вооружённых сил ИРИ.

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По мнению экспертов, сейчас Вашингтон рискует зайти в тупик в своём противостоянии с Тегераном. Как отметил Евстафьев, политика санкционного давления была инициирована Трампом изначально без понимания пределов, до которых он готов её продолжать.

«Главная проблема заключается в том, что у международного сообщества нет никаких инструментов, чтобы разрешить этот вопрос без военного конфликта. В то же время американцы не могут применить иракский сценарий к Ирану. Это тупиковая ситуация», — пояснил эксперт.

Сегодня Штаты не готовы ввязываться в широкомасштабную войну, полагает Евстафьев. Он отметил, что самая крайняя мера, на которую готов пойти Вашингтон, — это удары по отдельным объектам.

«Но проблема в том, что это тоже военный конфликт, выходящий за политические рамки. Трамп начал это противостояние, не располагая ресурсами для того, чтобы разрешить его в политическом поле», — уверен аналитик.

Схожей точки зрения придерживается профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Штаты не могут повторить иракский сценарий в отношении Ирана, поскольку ИРИ — сильное государство с населением более 80 миллионов человек. У Трампа сейчас достаточно сложная обстановка на внутриполитическом фронте, ему не нужен открытый конфликт с Ираном», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Удар по репутации

Если под давлением Штатов Иран всё же создаст ядерное оружие, это серьёзно повлияет на баланс сил на Ближнем Востоке, уверены эксперты.

За действиями Тегерана пристально следит Тель-Авив. В своё время в Израиле с большим возмущением встретили новость о подписании СВПД. По мнению многих израильских политиков, решение Вашингтона вести переговоры с ИРИ стало «предательством» еврейского государства. Этот и другие шаги администрации Барака Обамы привели к заметному охлаждению в американо-израильских отношениях.

Ситуацию изменила победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который выступил за более тесные отношения с Израилем.

Военные ЦАХАЛ

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© Israel Defense Forces

При этом Израиль в отличие от Ирана отказался присоединяться к Договору о нераспространении ядерного оружия. По неофициальным данным, израильская армия располагает ядерным арсеналом. На официальном уровне власти Израиля не подтверждают, но и не опровергают информацию о своей ядерной программе, но при этом выступают против инициатив по созданию на Ближнем Востоке безъядерной зоны.

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При этом перспективы появления ядерного оружия у ИРИ вызывают большую обеспокоенность Тель-Авива. 5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не позволит Тегерану получить ядерное оружие. По словам политика, это недопустимо не только с точки зрения интересов Израиля, но и с точки зрения будущего всего Ближнего Востока и мира.

По мнению экспертов, если у Ирана всё-таки появится ядерное оружие, это одномоментно превратит его в неприкасаемое государство и положит конец планам США и их союзников в регионе по давлению на республику.

«Это сильно ударит по американским интересам и репутации. Думаю, что сегодня в США надеются на то, что израильтяне сами попытаются решить проблему уничтожения ядерной инфраструктуры ИРИ, чтобы американцы оказались формально ни при чём», — пояснил Евстафьев.

Аналогичную точку зрения разделяет и Вавилов. По его словам, появление у ИРИ ядерного оружия установит между исламской республикой и Израилем своего рода ядерный паритет.

«Иранцы — сплочённый народ. Несмотря на все санкции, Иран способен создать ядерное оружие. На самом деле Штатам и их союзникам развал СВПД принёс только вред: с самого начала было ясно, что это тупиковая затея. Нужно отметить, что Иран до сих пор сохраняет возможность для возвращения к исполнению СВПД, хотя и имеет моральное право предъявлять претензии другим участникам сделки. По большому счёту, для Трампа выход из СВПД стал не победой, а провалом», — подытожил Вавилов.