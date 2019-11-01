США ввели новые санкции против Ирана

В Госдепартаменте США сообщили о введении новых санкций против Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Госсекретарь Помпео продолжает вводить ограничения на ядерную программу иранского режима», — говорится в сообщении.

В Госдепе заявляют, что такое решение «поможет сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить «время прорыва» к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения».

Так под санкции попадает «строительный сектор Ирана как контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции».

Также новые ограничительный меры распространяются на «четыре стратегических материала, которые используются в иранской ядерной, военной программах, а также программе создания баллистических ракет».

Ранее Минфин США заявил, что семь государств ввели санкции в отношении 25 лиц и организаций за их связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции и ливанской шиитской партией «Хезболла».