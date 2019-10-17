«Джонсону предстоит трудный бой»: к чему приведёт новое соглашение Британии и ЕС по брекситу

После долгих переговоров представители ЕС и Великобритании достигли соглашения о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза. Детали пока не разглашаются. Сначала документ должны одобрить на саммите ЕС в Брюсселе. 19 октября начнётся самый трудный этап: обсуждение договорённости в британском парламенте. Джонсон уверен в ратификации условий по брекситу до 31 октября. Однако эксперты не исключают, что депутаты не одобрят новое соглашение. Тогда Лондон ждёт серьёзный кризис — как политический, так и экономический, уверены аналитики.

Евросоюз и Великобритания договорились об условиях нового соглашения по брекситу. Об этом сообщил в своём Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Там, где есть воля, будет и сделка — и мы её заключили! Получилось справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией, подтверждающее наше стремление находить решения. Рекомендую данную сделку к одобрению Европейским советом», — написал он.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 октября 2019 г.

Факт заключения сделки подтвердил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«У нас есть новая хорошая сделка», — сообщил Джонсон.

На совместной пресс-конференции с Джонсоном в четверг Юнкер также заверил журналистов, что нового продления сроков выхода Великобритании из ЕС не потребуется. Он добавил, что после утверждения сделки ЕС и Британия начнут переговоры о будущих отношениях.

Диалог об условиях выхода страны из Евросоюза длился всю неделю. Дедлайн, согласованный с ЕС, истекает 31 октября, поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о том, что сделка по брекситу должна быть заключена на саммите Евросоюза 17—18 октября и 19 октября представлена на утверждение палаты общин.

При этом если парламент не утвердит сделку, глава правительства готов и без неё вывести страну из ЕС.

«Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем», — заявлял Борис Джонсон.

Он подчёркивал, что главными для правительства являются результаты общенационального референдума 2016 года, где британцы однозначно высказались за выход из ЕС.

Ранее парламент Соединённого Королевства принял закон, который обязывает премьер-министра запросить у ЕС отсрочку брексита до 31 января 2020 года, если к 19 октября не удастся договориться о сделке. Однако Джонсон заявил, что не будет исполнять этот закон.

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Уложиться в согласованный с ЕС срок призывала и британская королева Елизавета II. В своей тронной речи 14 октября она подчёркивала, что приоритет её правительства «всегда заключался в обеспечении выхода Великобритании из Европейского союза 31 октября».

На следующий день после речи королевы переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье в беседе с журналистами впервые допустил, что сделку удастся заключить в скором времени.

«Несмотря на то что достигнуть соглашения будет трудно... на этой неделе это всё ещё возможно», — сказал он.

После известия о заключении сделки, Борис Джонсон выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.

«Оптимальный вариант»

По мнению экспертов, заключению договорённости с Великобританией препятствует отнюдь не Евросоюз, а британский парламент. Добиться его одобрения будет сложнее, чем получить санкцию «единой Европы».

Жан-Клод Юнкер

© Francois Lenoir/Reuters

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT подчёркивал, что договорённость об условиях брексита чрезвычайно необходима Брюсселю. Сохранение вопроса в подвешенном состоянии, по словам эксперта, «бьёт в том числе по вопросам самой организации деятельности ЕС».

Провал сделки может привести к политическому кризису в Великобритании. А это, считает Абзалов, может очень негативно сказаться на всём Евросоюзе.

Наконец, в ЕС против брексита без сделки категорически выступает ведущее государство «единой Европы» — Германия. Канцлер Ангела Меркель отмечала, что готова вести переговоры по сделке «до последней секунды».

«Сделка — это конечно оптимальный вариант для обеих сторон. Для ЕС он гарантирует сохранение финансового взаимодействия с Великобританией. Это очень важный инвестор для многих стран Евросоюза. Если на уровне Брюсселя это не так отчётливо понимают, то это хорошо осознают на уровне государств, входящих в состав организации», — пояснила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Эксперт считает, что все 27 стран одобрят сделку. Свою роль сыграют переговоры Джонсона с представителями государств, входящих в состав ЕС.

«Резкий контраст с его предшественницей Терезой Мэй. Она тоже заключила сделку с ЕС, но не вела диалог на уровне отдельных государств и концентрировалась исключительно на диалоге с Брюсселем», — отметила Ерёмина.

Проблема в британском парламенте

За сделку по брекситу должны проголосовать трижды: на саммите ЕС, в Европарламенте и в британском парламенте. Первые две инстанции, по прогнозам экспертов, соглашение пройдёт. Однако Европарламент, согласно сообщению его пресс-службы, не намерен проводить голосование по сделке, пока её не одобрят в Великобритании. Таким образом, всё зависит от позиции высшего законодательного органа Соединённого королевства.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева напомнила в беседе с RT о судьбе сделки с ЕС, которую заключила в 2018 году Тереза Мэй. Сделка была трижды отклонена британским парламентом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Reuters

© UK Parliament/Jessica Taylor

Ключевой проблемой, мешавшей заключению сделки, была проблема Северной Ирландии, которая после брексита окажется на границе между Великобританией и ЕС. Между Лондоном и Брюсселем не было понимания, на каких условиях вести здесь торговлю после «развода». ЕС требовал, чтобы Северная Ирландия не превращалась в «дыру» для контрабанды.

А в Великобритании хотели, чтобы не прерывались экономические связи между британской и не британской частью острова — иначе существует опасность возобновления этноконфессионального конфликта в Северной Ирландии, отмечают эксперты.

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Евросоюз категорически настаивал на варианте бэкстопа: сохранения этой территории в составе европейского таможенного союза и единого европейского рынка даже после выхода Великобритании из ЕС. Такую сделку особенно активно критиковала партия протестантов Северной Ирландии — Демократическая юнионистская партия. В ЕС единственной и при этом неприемлемой альтернативой этому видели жёсткую таможенную границу между Ирландией и Северной Ирландией. Причём в Великобритании резкую критику вызывали оба варианта.

В начале октября Джонсон представил план, получивший в СМИ название «Две границы за четыре года». В нём предусмотрено создание после брексита «зоны особого регулирования». Она будет распространяться на весь остров Ирландия и позволит избежать контроля на соответствие санитарным и другим нормам при перемещении товаров через границу ЕС и Великобритании.

При этом таможенные пункты между Ирландией и Северной Ирландией — главное, с чем не согласны местные жители, — не должны создаваться. Таможенные проверки должны осуществляться на различных этапах поставок. Хотя в ЕС план Джонсона восприняли скептически, он заявил, что это последнее предложение Великобритании. Если Брюссель его не примет, страна осуществит брексит без сделки, грозил британский премьер-министр.

«Судя по тем данным, которые поступают, новая сделка предполагает, что таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю. Между тем позиция Демократической юнионистской партии Северной Ирландии всегда заключалась в том, что режим должен быть одинаковым на всей территории Соединённого Королевства, включая Северную Ирландию», — сообщила Елена Ананьева.

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени приветствовал соглашение между ЕС и Великобританией по брекситу. Иную позицию заняла Демократическая юнионистская партия. Она распространила 17 октября заявление о том, что не поддержит сделку.

«С нашей точки зрения, эти предложения не способствуют повышению экономического благосостояния Северной Ирландии и подрывают целостность Соединённого Королевства», — поясняют свою позицию юнионисты.

Эта политическая сила имеет лишь десять мест в парламенте Великобритании, но к её мнению прислушиваются в правящей Консервативной партии, говорит Ананьева. Кроме того, против сделки выступил и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Проголосует против соглашения и Шотландская национальная партия. Об этом первый министр Шотландии Никола Стёрджен написала в Twitter. Она также заявила, что «единственный способ для Шотландии получить возможность распоряжаться собственным будущим — это стать независимой» страной. Политик подтвердила намерение добиваться проведения «второго референдума о независимости в следующем году».

4/ Brexit has shown that the only way for Scotland to be in charge of our own future is to become independent - that why we must have #indyref2 next year — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 17, 2019

«Таким образом, даже если сделка будет заключена, то это вовсе не означает, что она будет одобрена в британском парламенте. Джонсону предстоит трудный бой», — заключила Елена Ананьева.