В ЕП назвали условие для голосования по соглашению о брексите
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ЕП.
«В соответствии с нашей резолюцией (по брекситу) Европарламент не будет проводить никакого голосования, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее Евросоюз и Британия достигли договорённости касательно нового соглашения о брексите.
Британский премьер Борис Джонсон выразил уверенность, что документ будет ратифицирован до конца октября.