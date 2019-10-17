В ЕП назвали условие для голосования по соглашению о брексите

Европейский парламент заявил, что не будет голосовать по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, пока сделка не будет одобрена британским парламентом.

Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ЕП.

«В соответствии с нашей резолюцией (по брекситу) Европарламент не будет проводить никакого голосования, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее Евросоюз и Британия достигли договорённости касательно нового соглашения о брексите.

Британский премьер Борис Джонсон выразил уверенность, что документ будет ратифицирован до конца октября.