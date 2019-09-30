Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил недовольство тем, как Владимир Зеленский высказался о политике Германии в отношении Украины в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Диалог, стенограмму которого на днях обнародовал Вашингтон, послужил поводом для запуска процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Недовольство также выразил председатель внешнеполитического комитета бундестага, член Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген. Политологи отмечают, что Зеленский, раскритиковавший европейских партнёров Киева якобы за недостаточную поддержку, допустил ошибку. По мнению аналитиков, его слова могут негативно повлиять на дальнейшие взаимоотношения президента Украины и лидеров стран ЕС.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених возмутился оценкой миротворческих усилий Берлина, которую дал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним: в разговоре с Трампом Зеленский пожаловался, что Ангела Меркель, как и президент Франции Эммануэль Макрон, недостаточно помогает Киеву. В свою очередь американский президент заметил, что США «тратят много времени и усилий» на Украину, а Германия «ничего не делает».

«Вы совершенно правы. Не просто на 100%, а на все 1000%», — сказал Зеленский.

Немецкое издание Spiegel отмечает, что украинский лидер, пытаясь заслужить доверие Трампа, фактически оскорбил немецкое правительство.

«В первую очередь именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — сказал в комментарии изданию Рольф Мютцених.

Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас занимает пост президента Германии, в 2013—2017 годах был министром иностранных дел. В то время он сделал существенный вклад в заключение Минских соглашений. Появилось даже выражение «формула Штайнмайера» для предложенного германской стороной плана проведения местных выборов в Донбассе с предоставлением особого статуса этому региону.

Недовольство содержанием разговора Зеленского с Трампом выразил также председатель внешнеполитического комитета бундестага, член Христианско-демократического союза Норберт Рёттген.

«Европейцы предоставили Украине средства на измеряющуюся в миллиардах двузначную сумму и ввели в отношении России программу санкций, чего не было даже в холодную войну», — сказал он.

«Жертва ситуации»

Впрочем, следует отметить, что «инициатором» сложившейся ситуации германские политики считают не столько президента Украины, сколько Дональда Трампа. Тот же Норберт Рёттген утверждает, что разговор Зеленского с Трампом — яркое свидетельство использования американским лидером своей власти в личных интересах, а также «против Германии и всей Европы».

Ангела Меркель

Reuters

© Michele Tantussi

Европейцам не нравится риторика Трампа, который часто критикует ведущие страны ЕС, отмечают эксперты.

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Что касается Зеленского, то о нём у европейского социума какое-либо мнение ещё не сформировалось, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Зеленский никакую внешнюю политику не ведёт. У него нет внятного курса. Его окружают совершенно неопытные люди, они не совсем понимают, чего надо добиваться. Ничего определённого сказать нельзя даже тогда, когда речь заходит о внутренней политике», — отметил Погребинский в беседе с RT.

Вместе с тем эксперты считают, что Зеленский создал крайне негативный фон для дальнейшего общения с лидерами стран ЕС.

«Какие-то сдвиги в отношении Германии к внутренней и внешней политике Украины могут последовать. Это, возможно, проявится в отношении германской дипломатии к урегулированию конфликта в Донбассе. Всё-таки Зеленский позволил себе очень неуважительное высказывание в адрес Германии, фактически стал на неё жаловаться Трампу без особых, с точки зрения Берлина, оснований», — сказал RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев.

По его словам, нужно сделать поправку на то, что Зеленский не предполагал, что его разговор с американским лидером будет опубликован. Однако он всё же допустил ошибку, считает эксперт.

«Украинскому лидеру нужны деньги, без которых страна просто погибнет. Всё остальное, что может дать сейчас Запад, у него есть: моральная поддержка, отказ признавать решение населения Крыма. Везде, в любых документах идёт речь не о гражданской войне, а о том, как бы ещё «сдержать» Россию. А вот денег нет», — говорит Максимычев.

Аналитик также напомнил о непростых отношениях МВФ и Киева. Ранее Международный валютный фонд отметил низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией.

В таких условиях Зеленскому необходимо выстраивать прочные отношения с Францией и особенно с Германией, от которых зависят различные финансовые программы по линии ЕС.

«У Трампа, конечно, интерес к Украине в большей степени предвыборный», — отмечает Максимычев.

По его словам, Зеленского «в определённом смысле можно назвать жертвой складывающейся на наших глазах невиданной ситуации в международной политике».

«Главы государств не могут больше говорить с глазу на глаз. Дипломатия без доверительных отношений, без того, чтобы можно было поговорить без журналистов, — это конец дипломатии как таковой», — констатирует Максимычев.

«Это так просто не забудут»

В свою очередь, оппоненты Трампа за его беседу с Зеленским грозят 45-му президенту США импичментом. Запуск этой процедуры поддержала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Основанием для расследования стали попытки Трампа получить компромат на его конкурента по избирательной кампании Джо Байдена при помощи украинского президента.

Флаги Германии, Украины и ЕС

globallookpress.com

© Wolfgang Kumm/dpa

Политологи отмечают, что, скорее всего, откровения Зеленского в его разговоре с «великим учителем» (так он назвал американского лидера) не пройдут для украинского лидера бесследно.

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Так, на Украине после обнародования конфиденциального диалога президентов появилась петиция, размещённая на сайте онлайн-обращений к главе государства. Её авторы предлагают Зеленскому обнародовать стенограммы всех его разговоров с Владимиром Путиным.

«Напоминаем, что вы — президент Украины, а не частная особа, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами», — написано в тексте обращения.

Петиция была создана 28 сентября и на момент публикации набрала более 4 тыс. подписей. Согласно украинскому законодательству, для того чтобы президент её рассмотрел, требуется собрать 25 тыс. подписей за 90 дней.

Между тем аналитики полагают, что каких-либо громких внутриполитических последствий Зеленскому ожидать не стоит.

«В украинском обществе всё ещё держится установка «Я доверяю ему и жду, что он решит все проблемы». В этих условиях никакие обвинения Зеленскому не страшны. Потом ситуация, конечно, изменится. Но это произойдёт спустя какое-то время», — считает Погребинский.

С его точки зрения, кредит доверия в отношениях с западными лидерами Зеленский основательно истратил. Погребинский полагает, что украинскому президенту, который совсем недавно занял высший государственный пост и не имеет большого политического опыта, только предстоит найти общий язык с европейскими лидерами.

«Конечно, после того как стало известно, что он говорил Трампу, личное отношение к Зеленскому ухудшится. Он повёл себя неподобающим образом, и это, разумеется, так просто не забудут», — подытожил эксперт.