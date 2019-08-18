Условный посредник: зачем премьер Израиля едет на Украину после 20-летнего перерыва

В воскресенье, 18 августа, на Украине стартует программа первого за 20 лет официального визита премьер-министра Израиля в Киев. Основная часть мероприятий с участием украинского президента Владимира Зеленского и главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху пройдёт 19 августа. По словам премьера Израиля, главная цель его визита заключается в укреплении связей Тель-Авива и Киева. Израильские СМИ считают, что поездка призвана помочь Нетаньяху перед досрочными парламентскими выборами. Эксперты же полагают, что премьер прежде всего рассчитывает на роль условного посредника в урегулировании отношений между Украиной и Россией.

В воскресенье, 18 августа, стартует трёхдневный официальный визит на Украину израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако основные мероприятия в рамках этой поездки, включая встречу лидеров двух стран, запланированы на понедельник.

Как сообщили в пресс-службе офиса президента Украины, 19 августа в Мариинском дворце пройдут переговоры Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху. Там же пройдёт подписание ряда двусторонних документов и совместная пресс-конференция. Кроме того, лидеры Украины и Израиля примут участие в траурных мероприятиях в память о жертвах трагедии в Бабьем Яре.

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Стоит отметить, что приезд Нетаньяху станет первым за более чем 20 лет визитом главы израильского правительства на Украину. Интересно, что в марте 1999-го в Киев также приезжал Нетаньяху — на тот момент он занимал должность премьер-министра, но буквально через несколько месяцев сложил свои полномочия.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, участие израильского премьера в памятных мероприятиях является лишь предлогом. Собеседник RT выразил мнение, что Нетаньяху рассчитывает на выстраивание более тесных и выгодных Израилю отношений с Украиной при новом президенте.

«Израиль сейчас в достаточной степени зависит от экспорта технологий, и вполне возможно, что новому украинскому руководству они могут быть интересны. Новые власти Украины уже заявляли, что хотели бы изменить экономический вектор страны, и вполне можно допустить, что они будут обсуждать экономические вопросы. При Порошенко всё это упиралось в наличие нескольких конкурирующих между собой «крыш», которые не пропускали на Украину прозрачные бизнес-процессы. Может быть, теперь Израиль рассчитывает, что ситуация изменится», — пояснил Брутер, добавив, что эти вопросы также будут зависеть от кандидатуры нового премьер-министра Украины и состава правительства.

Предвыборный визит

Комментируя этот визит, израильские СМИ обратили внимание на тот факт, что Биньямин Нетаньяху отправился на Украину в самый разгар предвыборной кампании. Напомним, 17 сентября в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, по результатам которых в стране должно быть сформировано новое правительство. Возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд» выиграла выборы в апреле 2019-го, но не смогла сформировать парламентскую коалицию.

Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Ariel Schalit/Pool

По различным данным, сейчас в Израиле проживают от 200 до 500 тыс. выходцев с Украины, включая десятки тысяч этнических украинцев. Поэтому журналисты издания The Jerusalem Post не исключают, что Нетаньяху может попытаться с помощью знакового визита на Украину оттянуть голоса выходцев из бывшего СССР у правой партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

Газета отмечает, что одним из острых вопросов, которые волнуют жителей еврейского государства с украинскими корнями, является выплата пенсий украинцам, которые переехали в Израиль после 1991 года.

Решения пенсионного вопроса израильтяне украинского происхождения ждут уже много лет. Переговоры между двумя странами о возврате заработанных пособий начались в начале 2000-х, однако этот вопрос до сих пор остаётся нерешённым.

«Хотя, по оценкам, вопрос касается «всего лишь» 7—8 тыс. проживающих в Израиле украинских иммигрантов, если Нетаньяху удастся получить от Зеленского на этот счёт какое-либо обещание, это может помочь ему в борьбе с Либерманом за голоса русскоязычных избирателей, так как покажет им, что действующего главу Израиля заботят интересы иммигрантов», — пишет The Jerusalem Post.

Сам же Нетаньяху в преддверии поездки на Украину заявил, что его визит не стоит связывать с грядущими парламентскими выборами в Израиле.

«Всё можно привязать к выборам. У нас так часто проходят выборы, а я так часто побеждаю, что такую связь провести очень легко. Для меня главное — очевидные достижения на благо государства», — заявил израильский премьер в интервью порталу NEWSru.co.il.

По словам Нетаньяху, главной целью его визита в Киев будет укрепление связей с Украиной.

«Я пообещал Зеленскому посетить его страну примерно в это время. Мы говорили вскоре после наших апрельских выборов... Моя цель, которой, может быть, не удастся добиться в ходе этого визита, но я надеюсь, что в скором будущем, — открытие посольства Украины в Иерусалиме», — заявил израильский премьер.

В любом случае, по мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Нетаньяху не стоит рассчитывать на то, что его визит на Украину принесёт ему сколь-либо заметное количество голосов в ходе парламентской кампании.

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«Надо иметь в виду, что миграция с Украины в Израиль крайне неоднородна. Большая часть репатриантов являются скорее русофилами. Следовательно, заигрывая с одной частью этой группы, можно потерять голоса другой. К тому же для евреев священной является победа над нацизмом в 1945 году, что уже отдаляет нынешнюю Украину от Израиля. Не думаю, что заигрывание с Украиной может принести правящей партии Израиля какие-либо очки на выборах», — отметил Ищенко в беседе с RT.

В свою очередь, Владимир Брутер заявил, что большинство репатриантов в целом не очень интересуются Украиной.

«Они скорее советские репатрианты, чем украинские. Большинство из них уехали ещё до независимости Украины, до того как эта проблема для них стала определяющей. К тому же большинство из них и так голосуют за правые партии, в том числе за «Ликуд». Очень небольшое количество репатриантов голосует за левые партии, поэтому Нетаньяху не стоит опасаться того, что их голоса куда-то пропадут», — пояснил эксперт.

Несколько десятков тысяч голосов, которые теоретически может дать ему визит в Киев, не являются настолько важными, чтобы ради них через 20 лет возобновлять практику поездок на Украину, добавил Брутер.

«Нетаньяху нужны аргументы»

В то же время, по мнению опрошенных RT экспертов, Нетаньяху во время своего визита может попытаться выступить в роли посредника между Россией и Украиной. Премьер и сам не исключал такой возможности, упомянув о ней в ходе встречи с израильскими журналистами и блогерами 30 июля.

Тогда один из корреспондентов отметил, что у Нетаньяху сложились «особые» отношения с президентом России Владимиром Путиным, что может сделать его хорошим посредником, и спросил, думал ли израильский премьер о такой роли. В ответ Нетаньяху заявил, что с предложениями о посредничестве к нему уже обращались «представители многих других государств».

Нетаньяху на встрече с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером

Reuters

© Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem/Handout

«К примеру, за посредничеством ко мне обращаются из стран Африки и Латинской Америки: «У вас хорошие отношения и с ними, и с нами, вы можете быть посредником?» Я не спешу соглашаться. Во-первых, я не могу сказать, что достаточно хорошо разбираюсь в их проблемах, у нас своих хватает. Во-вторых, если я этим займусь, могу создать ожидания, которые мне не удастся оправдать. Поэтому до сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но, поскольку вы спросили, я вновь подумаю об этой возможности», — цитирует Нетаньяху портал Ukrainian Jewish Encounter.

В свою очередь, бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с РИА Новости назвал «важным политическим визитом» поездку Нетаньяху в Киев, также не исключив наличия «более широкого международного комплекса вопросов, связанного с урегулированием отношений России с Украиной».

«Не исключено, что так или иначе он берёт на себя тоже определённую роль условного посредничества, так что не будем умалять этот аспект», — отметил Маген.

При этом Ростислав Ищенко напомнил, что Нетаньяху неоднократно прилетал в Москву, пытаясь заручиться российской поддержкой в условиях непростой ситуации на Ближнем Востоке, но при этом не делая никаких адекватных предложений в ответ.

«Нетаньяху, по сути, просил Россию «из любви к искусству» обеспечить Израилю комфортные условия существования. Безусловно, такой вариант Москве не подходит, и теперь Нетаньяху нужны аргументы. Одним из них может стать участие в урегулировании кризиса на Украине. Тем более на украинскую власть сейчас влияние оказывает Коломойский, последним местом жительства которого был Израиль», — полагает Ищенко.

Эксперт также не исключил, что в обмен на участие в диалоге с Путиным Нетаньяху может стать своего рода «ментором» Зеленского в вопросах общения с непредсказуемым президентом США Дональдом Трампом.

«Нетаньяху может подготовить его к встрече с Трампом. К примеру, он может содействовать этому через зятя и советника президента США Джареда Кушнера — у них очень хорошие отношения. Но для этого израильскому премьеру нужно убедиться, что Трамп готов идти на какие-то сделки с Украиной. Однако мне кажется, он будет разочарован этой страной», — заключил Ищенко.