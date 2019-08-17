«Отступить — значит показать слабость»: зачем США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был отпущен властями Гибралтара. Об этом сообщается на сайте Минюста США. Согласно заявлению, само судно и груз на его борту подлежат конфискации. В ведомстве обосновывают это тем, что корабль якобы поставлял нефть в Сирию в обход американских санкций, нарушая Закон Соединённых Штатов о международных чрезвычайных экономических полномочиях и ряд других. Также утверждается, что танкер перевозил нефть в интересах Корпуса стражей Исламской революции, который Вашингтон считает террористическим формированием.

В США выписали ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее отпущенного властями британского Гибралтара. Распоряжение выдал федеральный суд округа Колумбия, сообщается на сайте американского Министерства юстиции.

«Сегодня в суде округа Колумбия был выдан ордер на арест, в котором утверждается, что нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на борту, а также $995 тыс. США подлежат конфискации в связи с нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, законодательства о банковском мошенничестве и отмывании денег, а также отдельно закона о конфискации в связи с террористической деятельностью», — говорится в заявлении.

Утверждается, что Grace 1 незаконно в обход американских санкций поставлял нефть из Ирана в Сирию, помогая Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), который в США считают террористической организацией.

Также по теме «Иран прекрасно понимает обстановку»: почему Тегеран не боится военных действий со стороны США Иран не боится того, что Вашингтон развяжет против исламской республики войну — она «самым негативным образом» отразится на cамих США...

Эксперты считают, что такими действиями США хотят продемонстрировать своё доминирование на международной арене.

«Я думаю, что это «гениальная» линия США — продолжать эскалацию со всеми и всем угрожать. Другое дело, что не все свои угрозы они реализовывают. Вопрос здесь в том, что отступить — означает показать слабость. А показать слабость для Америки равносильно признанию того, что она не играет ведущей роли в мире», — пояснил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Вместе с тем он отметил, что у Соединённых Штатов нет в этом случае никакой экстерриториальности. Поэтому задержать танкер в международных водах они не имеют права.

«Конечно, американские военные суда при желании могут его задержать в любом месте и в любое время. Но, с юридической точки зрения, для этого решения американского суда недостаточно», — добавил эксперт.

Так не оставят

Отметим, что накануне, 16 августа, официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус пригрозила экипажу Grace 1 и всем, кто с ним связан, «серьёзными последствиями». В частности, среди них она указала отказ во въездных визах в США и усиление санкций.

«Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы членов таких экипажей. В случае морского танкера Grace 1 мы будем продолжать действовать в соответствии с нашей текущей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР», — подчеркнула представитель Госдепа.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус

© Alex Wong/Getty Images/AFP

Однако, по мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, все эти угрозы лишь завели Вашингтон в тупик. Вместе с тем в Соединённых Штатах не хотят этого признавать, поэтому и пытаются применять своё право, которое считают выше международного.

«Соединённые Штаты затеяли всю эту историю. По их настоятельной, так сказать, просьбе, если не давлению, и был задержан британцами этот танкер. Но история зашла в тупик — в ответ был задержан британский танкер. Сейчас всё это вроде бы разруливается и остальные страны отказались в этом участвовать. Вот США и подключили свой собственный юридический и судебный компонент. А известно, что Вашингтон американские суды считает выше зарубежных. Поэтому он и подключили этот аспект к развитию конфликта», — рассказал RT Рогулёв.

Переложить вину

Штаты не хотят снижать накал конфликта с Ираном, чтобы иметь благовидное оправдание для своей политики в отношении исламской республики, уверены эксперты.

Также по теме «Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1 Госдеп угрожает санкциями всем, кто связан с иранским танкером Grace 1, который был отпущен властями Гибралтара, несмотря на запросы...

«США, как известно, вышли из многостороннего договора по Ирану, а этот выход нужно чем-то обосновать. И они всячески стремятся представить Тегеран нарушителем международного законодательства, всех договорённостей, всех соглашений, в том числе международных. Вот и оказывают на него давление, с тем чтобы ИРИ согласилась на новые переговоры и на пересмотр условий предыдущего соглашения», — считает Юрий Рогулёв.

По его мнению, такая позиция американцев не приведёт ни к чему хорошему, так как Иран вряд ли пойдёт на какие-либо уступки. Тем более что европейские страны не выражают безоговорочной поддержки Соединённым Штатам.

«В этом плане ИРИ нет никакого смысла поддаваться на такого рода давление. Поэтому такая политика американского руководства, конечно, безрассудна и вряд ли приведёт к чему-то хорошему», — полагает эксперт.

За свои интересы

Напомним, что власти Гибралтара заявили о решении освободить иранский танкер 15 августа. Достаточным основанием были названы письменные заверения Тегерана в том, что Grace 1 не будет больше нарушать санкционный режим, введённый ЕС в отношении Сирии.

Как отметил Владимир Брутер, такой шаг объясняется нежеланием Великобритании накалять обстановку в Ормузском проливе.

«Потому что интересам Лондона в Ормузском проливе может быть нанесён гораздо больший ущерб. К тому же, в Британии рассчитывали, что Иран отпустит её танкер Stena Impero в ответ», — сказал он.

Однако иранская сторона пока ещё не предприняла никаких шагов в отношении британского судна, и оно до сих пор удерживается.

© Mizan News Agency/WANA Handout via REUTERS

Что касается Grace 1, то он до сих пор остаётся у побережья Гибралтара, как свидетельствуют данные портала MarineTraffic. При этом ранее замглавы Организации портов и судоходства ИРИ Джалил Эслами сообщал, что танкер сменит название и отправится в Средиземное море.

«Танкер Grace 1 по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Исламской Республики Иран (до этого ходил под флагом Панамы. — RT), изменив название на Adrian Darya», — приводило слова Эслами иранское телевидение.