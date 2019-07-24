«Ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ»: почему погранслужба КНДР задержала российский сейнер

В посольстве Северной Кореи в Москве полагают, что задержанный 17 июля российский сейнер «Сянхайлинь-8» будет отпущен после проведения проверки. При этом в российской дипмиссии в КНДР рассказали, что принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации в кратчайшие сроки. На судне в момент задержания находились 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Между тем представители компании — владельца сейнера выразили удивление в связи с задержанием, поскольку «Сянхайлинь-8» на протяжении последних двух лет занимался промыслом в Японском море и ни разу не сталкивался с подобными проблемами.

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания пограничниками Северной Кореи отечественного рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8». Об этом говорится в пресс-релизе посольства РФ в Пхеньяне. Отмечается, что представители дипмиссии «находятся в постоянном контакте» с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей сейнером.

«Посольство принимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Согласно данным посольства, судно, экипаж которого состоит из 15 граждан РФ и двух подданных Южной Кореи, задержали ещё 17 июля. Причина — «Нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР». На данный момент «Сянхайлинь-8» находится в порту города Вонсан.

«22 июля консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником (они и два южнокорейских моряка размещены в одном из отелей Вонсана), а также с российскими рыбаками, которые находятся на судне. Все члены экипажа здоровы», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Как пояснили в посольстве КНДР в Москве, представители погранслужбы Северной Кореи проводят проверку в отношении судна, о чём осведомили консула посольства России в Пхеньяне.

«С учётом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ», — приводит РИА Новости слова представителя северокорейского посольства в Москве.

Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве

© Евгения Новоженина / РИА Новости

К разрешению ситуации с российскими гражданами также подключились власти Сахалинской области. Как заметил заместитель губернатора Сергей Будкин, областное правительство окажет рыбакам всю необходимую помощь и поддержку в рамках имеющихся полномочий.

«Правительство Сахалинской области следит за развитием ситуации, взаимодействуя с представительством МИД России в Южно-Сахалинске», — говорится в сообщении.

Между тем власти Южной Кореи также сообщили, что контактируют с Москвой и Пхеньяном по вопросу двух своих граждан, которые находились на судне.

«К настоящему времени правительство вышло на связь с семьями задержанных, передало уведомление северокорейской стороне и потребовало подтверждения, а также принимает все возможные меры взаимодействия с российскими властями», — говорится в пресс-релизе южнокорейского Министерства по делам национального объединения.

«Выключили все средства связи и отобрали телефоны»

Добавим, что первыми о нештатной ситуации с рыболовецким судном «Сянхайлинь-8», приписанным к порту Невельск, заявили в руководстве Северо-Восточной рыболовной компании. По словам её директора Виктора Седлера, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 июля. При этом задержали сейнер в водах Японского моря в 53 милях от берега, тогда как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года территориальными водами считается 12-мильная зона вдоль побережья и вокруг островов.

«Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это «зона их военного охранения», никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве», — цитирует Седлера РБК.

По его словам, изначально предполагалось, что с экипажем не могли связаться по техническим причинам. Также выдвигалась версия, что сейнер захватили — на это указывали данные спутниковой мониторинговой системы, установленной на «Сянхайлинь-8».

Также по теме «Могут покинуть порт»: Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь» Южная Корея освободила российское грузовое судно «Севастополь», ранее задержанное в порту города Пусан. Об этом заявили в посольстве...

«Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали», — добавил он.

В свою очередь, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер заметил, что задержанное судно уже два года занимается промыслом краба в водах Японского моря и впервые столкнулось с подобными проблемами.

По его словам, наибольшее беспокойство вызывает состояние членов экипажа, которые остались на судне.

«Там нет вентиляции, температура +30...+35 °С. Допрашивают и обыскивают два раза в день, очень жёстко», — приводит его слова издание «Коммерсант».

Отметим, что летом 2017 года в северокорейском порту Раджин задержали российскую яхту Katalexa. Трёх граждан РФ обвинили якобы во ввозе медикаментов без необходимой документации и их незаконном распространении.

В течение суток ситуация разрешилась. Как отмечали дипломаты КНДР, инцидент стал следствием чрезмерной бдительности местных рыбаков, которые сообщили властям о браконьерах.

«Она (яхта. — RT) вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино. Как нам сообщила северокорейская сторона, за счёт небольших размеров и тихого хода её приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания», — пояснил Юрий Бочкарёв, на тот момент занимавший пост генерального консула России в Чондине.