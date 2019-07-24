«Ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ»: почему погранслужба КНДР задержала российский сейнер
- © Владимир Астапкович / РИА Новости
Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания пограничниками Северной Кореи отечественного рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8». Об этом говорится в пресс-релизе посольства РФ в Пхеньяне. Отмечается, что представители дипмиссии «находятся в постоянном контакте» с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей сейнером.
«Посольство принимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Согласно данным посольства, судно, экипаж которого состоит из 15 граждан РФ и двух подданных Южной Кореи, задержали ещё 17 июля. Причина — «Нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР». На данный момент «Сянхайлинь-8» находится в порту города Вонсан.
«22 июля консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником (они и два южнокорейских моряка размещены в одном из отелей Вонсана), а также с российскими рыбаками, которые находятся на судне. Все члены экипажа здоровы», — подчеркнули в российской дипмиссии.
Как пояснили в посольстве КНДР в Москве, представители погранслужбы Северной Кореи проводят проверку в отношении судна, о чём осведомили консула посольства России в Пхеньяне.
«С учётом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ», — приводит РИА Новости слова представителя северокорейского посольства в Москве.
- Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве
- © Евгения Новоженина / РИА Новости
К разрешению ситуации с российскими гражданами также подключились власти Сахалинской области. Как заметил заместитель губернатора Сергей Будкин, областное правительство окажет рыбакам всю необходимую помощь и поддержку в рамках имеющихся полномочий.
«Правительство Сахалинской области следит за развитием ситуации, взаимодействуя с представительством МИД России в Южно-Сахалинске», — говорится в сообщении.
Между тем власти Южной Кореи также сообщили, что контактируют с Москвой и Пхеньяном по вопросу двух своих граждан, которые находились на судне.
«К настоящему времени правительство вышло на связь с семьями задержанных, передало уведомление северокорейской стороне и потребовало подтверждения, а также принимает все возможные меры взаимодействия с российскими властями», — говорится в пресс-релизе южнокорейского Министерства по делам национального объединения.
«Выключили все средства связи и отобрали телефоны»
Добавим, что первыми о нештатной ситуации с рыболовецким судном «Сянхайлинь-8», приписанным к порту Невельск, заявили в руководстве Северо-Восточной рыболовной компании. По словам её директора Виктора Седлера, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 июля. При этом задержали сейнер в водах Японского моря в 53 милях от берега, тогда как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года территориальными водами считается 12-мильная зона вдоль побережья и вокруг островов.
«Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это «зона их военного охранения», никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве», — цитирует Седлера РБК.
По его словам, изначально предполагалось, что с экипажем не могли связаться по техническим причинам. Также выдвигалась версия, что сейнер захватили — на это указывали данные спутниковой мониторинговой системы, установленной на «Сянхайлинь-8».
«Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали», — добавил он.
В свою очередь, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер заметил, что задержанное судно уже два года занимается промыслом краба в водах Японского моря и впервые столкнулось с подобными проблемами.
По его словам, наибольшее беспокойство вызывает состояние членов экипажа, которые остались на судне.
«Там нет вентиляции, температура +30...+35 °С. Допрашивают и обыскивают два раза в день, очень жёстко», — приводит его слова издание «Коммерсант».
Отметим, что летом 2017 года в северокорейском порту Раджин задержали российскую яхту Katalexa. Трёх граждан РФ обвинили якобы во ввозе медикаментов без необходимой документации и их незаконном распространении.
В течение суток ситуация разрешилась. Как отмечали дипломаты КНДР, инцидент стал следствием чрезмерной бдительности местных рыбаков, которые сообщили властям о браконьерах.
«Она (яхта. — RT) вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино. Как нам сообщила северокорейская сторона, за счёт небольших размеров и тихого хода её приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания», — пояснил Юрий Бочкарёв, на тот момент занимавший пост генерального консула России в Чондине.
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