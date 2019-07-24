Посольство России в КНДР прокомментировало ситуацию с задержанием судна

Посольство России в Пхеньяне прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с российским судном «Сянхайлинь-8», задержанным северокорейскими пограничниками.

«Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании», — говорится в сообщении в Facebook.

Как пояснили в МИД Северной Кореи, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».

Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.