Посольство России в КНДР прокомментировало ситуацию с задержанием судна
«Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании», — говорится в сообщении в Facebook.
Как пояснили в МИД Северной Кореи, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».
Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.