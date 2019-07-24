Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер.

По его словам, на судне находились 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев.

Как сообщил Седлер, сейнер вышел из южнокорейского порта Сокчо и направился в район своего традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР.

«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи», — рассказал он.

Отмечается, что представителю российского посольства в Пхеньяне только 23 июля удалось посетить захваченное судно.

В феврале МИД Южной Кореи сообщил, что российские пограничники задержали южнокорейское судно, которое вело промысел в водах России, по подозрению в незаконном лове.