«Могут покинуть порт»: Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»

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Георгий Мосалов
Южная Корея освободила российское грузовое судно «Севастополь», ранее задержанное в порту города Пусан. Об этом заявили в посольстве РФ в Сеуле. По данным судовладельца, сухогруз покинет порт либо на этой неделе, либо в начале следующей. Ранее сообщалось, что «Севастополь» с 14 россиянами на борту был задержан из-за внесения компании «Гудзон» в санкционный список Минфина США из-за того, что её суда якобы участвовали в поставке нефтепродуктов для находящейся под санкциями Северной Кореи. При этом владелец теплохода заявил, что грузовое судно никогда не заходило в порты КНДР.
«Могут покинуть порт»: Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»

Российское судно «Севастополь», задержанное 29 сентября в порту Пусан в Южной Корее, было отпущено. Об этом заявил Роман Быково, консул генерального консульства России в Пусане. Отмечается, что на грузовом судне необходимо завершить ремонтные работы, после чего оно покинет порт.

«Вопрос с задержанием российского судна закрыт, и корейские власти сняли ограничения на его выход их порта​​​. Это всё, что я могу сейчас сказать. Запрет снят, технически они могут хоть сейчас покинуть порт», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Посол Южной Кореи У Юн Гын подтвердил информацию о снятии запрета на выход российского судна «Севастополь» из Пусана. «Да, сегодня сняли запрет», — сказал посол в интервью агентству Интерфакс.

Накануне У Юн Гын заявлял, что рассчитывает, что вопрос с задержанным в порту города Пусан российским судном будет окончательно решён во вторник, 2 октября.

Компания-судовладелец «Гудзон» уточнила, что грузовое судно «Севастополь», на борту которого находятся 14 россиян, покинет порт на этой неделе или в начале следующей.

«Судно отчалит, когда закончим все дела. Изначально был груз с отправкой на Россию, но грузоотправитель отказался. Так что сейчас пока ищем другого грузоотправителя, решаем, куда отправить судно. Думаю, что или в конце этой недели, или в начале следующей «Севастополь» покинет Пусан», — цитирует представителя компании РИА Новости.

При этом в пресс-службе компании отметили, что власти Южной Кореи так и не
объяснили причины задержания сухогруза.

«Судно «Севастополь» несколько часов назад было официально освобождено и теперь может как перемещаться в пределах Кореи, так и выйти за границу в любую страну. Никаких объяснений по причине как его задержания, так и освобождения официально с корейской стороны не было», — рассказал представитель «Гудзона».

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Напомним, что 29 августа южнокорейские власти запретили грузовому судну «Севастополь» выходить из порта города Пусан, куда оно прибыло для проведения ремонтных работ. Эта мера была вызвана внесением 21 августа компании «Гудзон» и пяти её кораблей в санкционный список Минфина США из-за того, что эти суда якобы участвовали в поставке нефтепродуктов для Северной Кореи, находящейся под санкциями.

«Вчера вечером пришло письмо от администрации порта Пусан, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи в связи с введением санкций США против компании «Гудзон». Отмечается, что для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание», — рассказал представитель компании.

В «Гудзоне» отметили, что «Севастополь» предназначен для перевозки контейнеров и генеральных грузов и не приспособлен для перевозки топлива. Кроме того, компания-судовладелец заявила, что судно никогда не заходило в порты Северной Кореи, в чём южнокорейская комиссия убедилась ещё во время проверки 23 августа.

«Комиссия убедилась, что судно не было в Северной Корее, не связано с КНДР, сказала, что оно чистое, всё в порядке», — отмечал представитель «Гудзона».

  • Грузовой корабль «Севастополь»
  • © sk-gudzon.ru

1 октября в связи с задержанием корабля в МИД России был вызван посол Южной Кореи в Москве. Дипломаты призвали незамедлительно снять запрет на выход судна из порта Пусан.

«Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г. Пусан», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что российская сторона потребовала незамедлительно «отменить запрет морских властей» Южной Кореи на выход судна из порта.

«Будем вынуждены объявить дефолт»

В свою очередь, «Гудзон» из-за санкций США оказался на грани банкротства. Об этом сообщил генеральный директор компании Геннадий Кононенко. Он отметил, что практически все иностранные партнёры разорвали контракты после вынесения обвинений в сотрудничестве с Северной Кореей.

«За последний месяц — с момента, как мы попали в списки Минфина США, — почти все иностранные наши партнёры разорвали с нами долгосрочные контракты. Без поддержки государства, на которую мы продолжаем рассчитывать, мы скоро будем вынуждены объявить дефолт», — приводил его слова ТАСС.

В России у «Гудзона» также существуют проблемы. Так, председатель дальневосточного региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов в беседе с РИА Новости отмечал, что компания обманывала сотрудников во время заключения трудовых соглашений, после чего профсоюз внёс её в чёрный список.

«У нас с компанией были проблемы постоянно. Они обманывали моряков», — сказал Суханов.

Тем не менее он подчеркнул, что РПСМ готов оказать помощь экипажу судна, если соответствующий запрос будет получен. По словам председателя организации, профсоюз поддержит моряков и после возвращения в Россию.

«Пока экипаж не обращался. На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате. По возвращении экипажа домой, конечно, будем помогать», — добавил он.

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