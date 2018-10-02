«Могут покинуть порт»: Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»

Южная Корея освободила российское грузовое судно «Севастополь», ранее задержанное в порту города Пусан. Об этом заявили в посольстве РФ в Сеуле. По данным судовладельца, сухогруз покинет порт либо на этой неделе, либо в начале следующей. Ранее сообщалось, что «Севастополь» с 14 россиянами на борту был задержан из-за внесения компании «Гудзон» в санкционный список Минфина США из-за того, что её суда якобы участвовали в поставке нефтепродуктов для находящейся под санкциями Северной Кореи. При этом владелец теплохода заявил, что грузовое судно никогда не заходило в порты КНДР.

Российское судно «Севастополь», задержанное 29 сентября в порту Пусан в Южной Корее, было отпущено. Об этом заявил Роман Быково, консул генерального консульства России в Пусане. Отмечается, что на грузовом судне необходимо завершить ремонтные работы, после чего оно покинет порт.

«Вопрос с задержанием российского судна закрыт, и корейские власти сняли ограничения на его выход их порта​​​. Это всё, что я могу сейчас сказать. Запрет снят, технически они могут хоть сейчас покинуть порт», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Посол Южной Кореи У Юн Гын подтвердил информацию о снятии запрета на выход российского судна «Севастополь» из Пусана. «Да, сегодня сняли запрет», — сказал посол в интервью агентству Интерфакс.

Накануне У Юн Гын заявлял, что рассчитывает, что вопрос с задержанным в порту города Пусан российским судном будет окончательно решён во вторник, 2 октября.

Компания-судовладелец «Гудзон» уточнила, что грузовое судно «Севастополь», на борту которого находятся 14 россиян, покинет порт на этой неделе или в начале следующей.

«Судно отчалит, когда закончим все дела. Изначально был груз с отправкой на Россию, но грузоотправитель отказался. Так что сейчас пока ищем другого грузоотправителя, решаем, куда отправить судно. Думаю, что или в конце этой недели, или в начале следующей «Севастополь» покинет Пусан», — цитирует представителя компании РИА Новости.

При этом в пресс-службе компании отметили, что власти Южной Кореи так и не

объяснили причины задержания сухогруза.

«Судно «Севастополь» несколько часов назад было официально освобождено и теперь может как перемещаться в пределах Кореи, так и выйти за границу в любую страну. Никаких объяснений по причине как его задержания, так и освобождения официально с корейской стороны не было», — рассказал представитель «Гудзона».

Напомним, что 29 августа южнокорейские власти запретили грузовому судну «Севастополь» выходить из порта города Пусан, куда оно прибыло для проведения ремонтных работ. Эта мера была вызвана внесением 21 августа компании «Гудзон» и пяти её кораблей в санкционный список Минфина США из-за того, что эти суда якобы участвовали в поставке нефтепродуктов для Северной Кореи, находящейся под санкциями.

«Вчера вечером пришло письмо от администрации порта Пусан, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи в связи с введением санкций США против компании «Гудзон». Отмечается, что для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание», — рассказал представитель компании.

В «Гудзоне» отметили, что «Севастополь» предназначен для перевозки контейнеров и генеральных грузов и не приспособлен для перевозки топлива. Кроме того, компания-судовладелец заявила, что судно никогда не заходило в порты Северной Кореи, в чём южнокорейская комиссия убедилась ещё во время проверки 23 августа.

«Комиссия убедилась, что судно не было в Северной Корее, не связано с КНДР, сказала, что оно чистое, всё в порядке», — отмечал представитель «Гудзона».

Грузовой корабль «Севастополь»

© sk-gudzon.ru

1 октября в связи с задержанием корабля в МИД России был вызван посол Южной Кореи в Москве. Дипломаты призвали незамедлительно снять запрет на выход судна из порта Пусан.

«Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г. Пусан», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что российская сторона потребовала незамедлительно «отменить запрет морских властей» Южной Кореи на выход судна из порта.

1 октября в МИД России был приглашен Посол Кореи У Юн Гын. И.В.Моргуловым было сделано представление в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г.Пусан. Потребовали незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта pic.twitter.com/dYabCGHgEI — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 1 октября 2018 г.

«Будем вынуждены объявить дефолт»

В свою очередь, «Гудзон» из-за санкций США оказался на грани банкротства. Об этом сообщил генеральный директор компании Геннадий Кононенко. Он отметил, что практически все иностранные партнёры разорвали контракты после вынесения обвинений в сотрудничестве с Северной Кореей.

«За последний месяц — с момента, как мы попали в списки Минфина США, — почти все иностранные наши партнёры разорвали с нами долгосрочные контракты. Без поддержки государства, на которую мы продолжаем рассчитывать, мы скоро будем вынуждены объявить дефолт», — приводил его слова ТАСС.

В России у «Гудзона» также существуют проблемы. Так, председатель дальневосточного региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов в беседе с РИА Новости отмечал, что компания обманывала сотрудников во время заключения трудовых соглашений, после чего профсоюз внёс её в чёрный список.

«У нас с компанией были проблемы постоянно. Они обманывали моряков», — сказал Суханов.

Тем не менее он подчеркнул, что РПСМ готов оказать помощь экипажу судна, если соответствующий запрос будет получен. По словам председателя организации, профсоюз поддержит моряков и после возвращения в Россию.

«Пока экипаж не обращался. На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате. По возвращении экипажа домой, конечно, будем помогать», — добавил он.