Посол Южной Кореи вызван в МИД России из-за судна «Севастополь»

Посол Южной Кореи У Юн Гын вызван в МИД России из-за ситуации с задержанием судна «Севастополь» в порту Пусан.

«Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г. Пусан», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет на выход судна из порта.

29 сентября стало известно, что в порту южнокорейского города Пусан задержали российское судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон», в отношении которой США ввели санкции.