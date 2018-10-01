Посол Южной Кореи вызван в МИД России из-за судна «Севастополь»
- РИА Новости
«Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту г. Пусан», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет на выход судна из порта.
29 сентября стало известно, что в порту южнокорейского города Пусан задержали российское судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон», в отношении которой США ввели санкции.