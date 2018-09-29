В компании «Гудзон» прокомментировали задержание судна в Южной Корее

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Представитель российской компании «Гудзон» прокомментировал задержание судна в городе Пусан в Южной Корее.
В компании «Гудзон» прокомментировали задержание судна в Южной Корее
  • © Richard Fisher / Sunrise over Busan

Администрация порта Пусан в письме сообщила, что судно задержано на основании решения южнокорейского правительства из-за «введения санкций США против компании «Гудзон», передаёт РИА Новости.

«Там отмечается, что для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание», — добавили в компании.

По словам представителя компании, у генконсула России в Южной Корее теперь есть копия письма.

«Теперь мы надеемся, что наше правительство обратит внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи», — добавил он.

Он подчеркнул, что «Севастополь» не поставлял в Северную Корею топливо. 

Ранее стало известно о задержании в порту города Пусан судна «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон».

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