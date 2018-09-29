«Севастополь» в Пусане: в Южной Корее задержали попавшее под санкции США российское судно

Власти Южной Кореи задержали российское грузовое судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон». И корабль, и фирма вошли в расширенный санкционный список США против КНДР. Американский Минфин обвиняет компанию в незаконной поставке Пхеньяну очищенных нефтепродуктов. В «Гудзоне» отвергают все обвинения, объясняя, что «Севастополь» в принципе не приспособлен для перевозки топлива. Также представитель компании отметил, что южнокорейская комиссия уже посещала судно и констатировала, что оно не связано с КНДР. Российский консул в Пусане подтвердил, что «Севастополю» запрещено покидать порт до особого указания властей. Однако причины такого решения официально не раскрываются.

Южнокорейские власти задержали в порту Пусан российское грузовое судно «Севастополь» по подозрению в нарушении им решений Совбеза ООН по КНДР. Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Пётр Осичанский рассказал РИА Новости, что это может быть связано с американскими санкциями против владельца корабля, владивостокской судоходной компании «Гудзон».

«Судно задержали в Южной Корее, а не арестовали. Агент пришёл на причал и сообщил, что пока невозможно разрешить судну отход. Есть подозрения, что это связано с санкциями в отношении «Гудзона», — заявил Осичанский.

Многоцелевое грузовое судно «Севастополь» вошло в Пусан ещё в середине августа и встало на ремонт. Однако 21 августа Минфин США объявил о расширении санкционного списка, под которое попала компания «Гудзон» и принадлежащие ей пять кораблей, включая «Севастополь». Американские власти утверждают, что эти суда под российскими флагами якобы участвовали в незаконных поставках Северной Корее очищенных нефтепродуктов.

По словам представителя компании «Гудзон», в администрации южнокорейского порта сообщили, что задержание действительно связано с санкциями США, а текущий инцидент должен решаться на правительственном уровне.

«Вчера вечером пришло письмо от администрации порта Пусан, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании «Гудзон». Отмечается, что для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание», — заявил представитель компании.

Он отметил, что руководство фирмы уже связалось с генеральным консулом Российской Федерации в Южной Корее и рассчитывает на помощь со стороны российских властей. При этом собеседник РИА Новости подчеркнул, что «Севастополь» не поставлял и не мог поставлять топливо в КНДР.

«Севастополь» является судном для перевозки генеральных грузов и контейнеров. Оно не может возить топливо. Судно находилось в ремонте, и 23 августа, на следующий день после введения в отношении компании санкций, на него прибыла комиссия от властей Южной Кореи, которая исследовала все документы на предмет посещения северокорейских портов, грузовые документы, говорила с экипажем», — рассказал представитель «Гудзона».

«Комиссия убедилась, что судно не было в Северной Корее, не связано с КНДР, сказала, что оно «чистое», всё в порядке», — добавил он.

Однако собеседник агентства не исключил, что задержание судна может быть связано в том числе и с тем, что ранее на этой неделе Россия и Китай на заседании Совбеза ООН заявили о неприятии односторонних рестрикций и призвали к смягчению санкционного режима против КНДР.

Представитель судоходной компании добавил, что «Севастополь» буквально на днях закончили ремонтировать, и он должен был покинуть порт Пусан в понедельник, 1 октября. При этом отмечается, что на борту судна находятся 12 членов экипажа, проблем с их обеспечением нет.

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«С компанией были проблемы постоянно»

Вместе с тем российский консул в Пусане Роман Быков сообщил ТАСС, что в дипломатическое представительство пока не поступало обращение судовладельца. Однако, согласно подписанному министром морских дел Республики Корея распоряжению, «Севастополю» запрещено покидать порт Пусан до дальнейших указаний властей. Причины такого решения не сообщаются.

«При этом о задержании или аресте судна речь не идёт. Ситуация такова, что «Севастополь» просто не может покинуть порт Пусан до получения дополнительных указаний со стороны южнокорейского министерства», — заявил консул.

В свою очередь, в Российском профсоюзе моряков (РПСМ) сообщили о готовности оказать помощь экипажу задержанного судна, если поступит соответствующий запрос. Об этом рассказал председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

«Пока экипаж не обращался. На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать», — заявил Суханов.

Вместе с тем он отметил, что ранее профсоюз внёс судоходную компанию «Гудзон» в чёрный список из-за регулярных обманов моряков во время заключения трудовых соглашений.

«У нас с компанией были проблемы постоянно, они обманывали моряков», — отметил Суханов.

Напомним, что ещё 22 августа агентство «Рёнхап» информировало о запланированной проверке российского судна из санкционного списка США. Тогда правительственный источник сообщил, что южнокорейские власти поддерживают тесный контакт с Соединёнными Штатами по этому вопросу.

Кроме того, в середине сентября The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что власти Соединённых Штатов планируют создать международную коалицию по отслеживанию судов, которые в обход санкций осуществляют поставки в КНДР.