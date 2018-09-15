СМИ: США создадут коалицию для отслеживания нарушающих санкции против КНДР судов
- Reuters
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Издание утверждает, что в состав коалиции войдут Австралия, Канада, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.
Как ожидается, эти страны будут предоставлять свои военные корабли и самолёты для отслеживания нарушающих санкции судов.
При этом штаб группы будет находиться на борту командного корабля ВМС США «Блю Ридж», который базируется в порту японского города Йокосука.
Ранее стало известно, что США назначили внеплановое заседание Совбеза ООН по санкциям против КНДР.