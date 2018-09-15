СМИ: США создадут коалицию для отслеживания нарушающих санкции против КНДР судов

Власти США намерены создать международную коалицию, которая будет заниматься отслеживанием судов, осуществляющих поставки в КНДР в обход санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских вооружённых силах.

Издание утверждает, что в состав коалиции войдут Австралия, Канада, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.

Как ожидается, эти страны будут предоставлять свои военные корабли и самолёты для отслеживания нарушающих санкции судов.

При этом штаб группы будет находиться на борту командного корабля ВМС США «Блю Ридж», который базируется в порту японского города Йокосука.

Ранее стало известно, что США назначили внеплановое заседание Совбеза ООН по санкциям против КНДР.