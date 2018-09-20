«Нет воинствующей риторики»: Матвиенко о ситуации на Корейском полуострове и российско-американских отношениях

Северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к денуклеаризации полуострова и подтверждает свои слова действиями. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сейчас принимает участие в II Евразийском женском форуме. Она также отметила, что Россия выступает за восстановление диалога с США, и подчеркнула важность визита американской делегации в Москву. Кроме того, Матвиенко рассказала о повестке Евразийского женского форума и формате его проведения.

— Валентина Ивановна, расскажите, что нового на II Евразийском женском форуме в этом году?

— Вообще всё, что происходит сейчас, в эти дни, в Петербурге, в женском движении, в женской повестке, — многое впервые. Начиная с географии и числа участников и до абсолютно новых форматов и повестки, предложенной участникам форума. На форуме делегации 110 государств со всех континентов. Это мировая женская элита. Это государственные деятели, это политики, это женщины, добившиеся успеха в бизнесе, экономике, культуре. Это женщины — лидеры общественного мнения, от которых очень многое зависит в мире.

27 ведущих международных организаций. Ряд из них организовали — это тоже впервые — очень содержательные стратегические панели, сессии, дискуссии. И, что очень важно, такой уровень представительства подтверждает, что это не просто будет обсуждение, а будут выработаны содержательные конкретные рекомендации, которые будут направлены главам государств, Организации Объединённых Наций, парламентам, для того чтобы они действовали в соответствии с теми рекомендациями, которые будут озвучены.

Впервые в России, в Санкт-Петербурге проходит «Женская двадцатка» (W20). «Женская двадцатка» — ровесница нашему форуму, впервые была создана в 2015 году, но уже очень громко о себе заявила. Сейчас готовится «Большая двадцатка» в Аргентине. И будет, естественно, и «Женская двадцатка». Очень важно, что у нас прошла очень содержательная дискуссия. Просто заслушаешься, какие умные потрясающие женщины, какие новые идеи, новые проекты. И опять-таки это не повиснет в воздухе, а это будет востребовано, использовано при подготовке рекомендаций для глав государств «двадцатки», которые во многом определяют мировую повестку.

Важно, что участвуют женщины из всех субъектов РФ. Я этому очень рада. Потому что они могут погрузиться в женскую повестку. Они могут заявить о себе, они могут рассказать о своём опыте. И, с другой стороны, наши зарубежные участницы могут познакомиться с нашей огромной страной, с её многоликой культурой. Завяжутся личные контакты. И уверена, что все уедут с очень хорошими представлениями о России, о Санкт-Петербурге, который предоставил им потрясающую культурную программу, возможность удовлетворить любые культурные вкусы.

— Давайте остановимся на «двадцатке». Вы упомянули огромное количество тем. Чего удалось добиться в ходе этих обсуждений?

— Повестка «двадцатки» была очень широкой. Но акценты были сделаны на занятости женщин. К сожалению, в среднем сегодня в мире лишь 20% женщин заняты в экономике. А, как утверждают эксперты, если ликвидировать вот это неравенство между мужчинами и женщинами, то мировой валовой продукт может вырасти на 26%, на триллионы долларов. В этом мировая экономика заинтересована, не говоря уже о социальных и иных последствиях.

Обсуждались вопросы вовлечения женщин в те новые технологические процессы, которые происходят, в цифровизацию экономики. Участие женщин, которые имеют достаточно высокий образовательный уровень, в том числе на уровне принятия решений, очень важно и актуально. Это хорошая площадка для обмена опытом, передовыми практиками, историями успеха.

— А о корейском вопросе вы говорили?

— Пока нет. Но, конечно же, женщин волнует всё то, что связано с мировой повесткой. Волнует растущая напряжённость, конфликтность. Ведь год назад даже трудно было представить, что на Корейском полуострове произойдут такие позитивные подвижки. Потому что просто в воздухе висела опасность вооружённого конфликта. И я недавно была в Северной Корее и сама сумела убедиться, насколько изменилась общественная атмосфера, насколько искренне Ким Чен Ын желает мира на Корейском полуострове, мечтает о том, чтобы Корейский полуостров был территорией без ядерного оружия, бесконфликтной. И прилагает много усилий.

И мы видим серьёзные позитивные изменения в межкорейских переговорах. Недавно состоялся третий раунд межкорейских переговоров. Те договорённости, которые были достигнуты, выше всяких ожиданий. В то же время лидер КНДР говорит о том, что не может быть уступок только со стороны Северной Кореи, что это должно быть движение навстречу друг другу со стороны и Южной Кореи, и США. Чтобы Пхеньяну были даны твёрдые гарантии безопасности со стороны международного сообщества. И конечно, усилия и России, и Китая в этих процессах очень важны.

В своё время Россия и Китай предложили «дорожную карту» пошагового, поэтапного урегулирования мирным политическим, дипломатическим путём проблем ядерного вооружения на Корейском полуострове и снятия напряжённости. А сегодня появился оптимизм. Сегодня реально есть надежда, что этот процесс пойдёт и далее в таком же конструктивном ключе, и будет решена эта проблема, и в последующем Северная Корея и Южная Корея, как они этого хотят, объединятся в одно государство. Но для этого нужны время, терпение, со всех сторон правильные шаги, гарантии. Вот в этом ключе, думаю, должен развиваться дальше этот процесс.

— Очень хорошо, что вы заговорили о личном опыте. Ведь людей, которые общались и с предыдущим северокорейским лидером, и с нынешним, единицы. И вы в их числе. Можете отметить какие-то изменения в стиле, в поведении северокорейского лидера? И может быть, это как раз то, что сыграет ключевую роль в этом рывке к урегулированию.

— Это молодой человек, получивший хорошее образование. Который хорошо осознаёт и отдаёт себе отчёт в том, что дальнейшее напряжение, опасность вооружённого конфликта недопустимы, потому что это угроза для его страны, для его народа. И он не только на словах декларирует готовность к денуклеаризации Корейского полуострова, но подтверждает это конкретными действиями, конкретными обязательствами, которые берёт на себя.

И знаете, я бывала до этого в Северной Корее. Правда, эта разница очень ощущается. Нет воинствующей риторики. Риторика другая, миролюбивая, созидательная. И я поверила в то, что он искренне этого хочет. Вот это очень важно. Он убедительно смог это доказать.

Думаю, что ключевой вещью здесь является, конечно же, межкорейский диалог. Если они договорятся, то посредники, региональные игроки, внерегиональные игроки могут лишь способствовать и создавать благоприятные условия для продвижения этого процесса. Ведь достигнуты договорённости по конкретным экономическим проектам. Это соединение автомобильных и железнодорожных путей, а также их модернизация. А дальше это выход уже на трёхсторонние проекты с Россией, которые у нас намечены: соединение с Транссибом, движение товаров через Северную Корею из Европы и т.д. То есть это уже получило такое конкретное наполнение. И если это случится, то понятно, что уже будет идти необратимый процесс.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и лидер КНДР Ким Чен Ын

Reuters

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— Совсем недавно в Совет Федерации приезжала делегация из США. Насколько мне известно, вы по рабочим причинам не могли принять участие в этой встрече. В будущем вы собираетесь это делать? Может быть, вы кого-то приглашали уже. Насколько эффективно может быть такое взаимодействие, когда приезжают всего несколько человек и, возможно, они представляют не самые влиятельные круги в США?

— Важно, что такой диалог прошёл. Это были не полноформатные переговоры, поскольку делегация США не имела такого мандата. Но всё-таки такой диалог лучше, чем его отсутствие. На фоне, так скажем, очень низкого профиля российско-американских отношений, которые были заморожены по инициативе американской стороны. Это не наш выбор.

Мы выступали и выступаем за восстановление двусторонних связей между нашими странами. На этом фоне такие контакты очень важны. И это была первая попытка услышать друг друга, попытаться понять друг друга, наши аргументы. Услышать объективную точку зрения России, а не ту, которую навязывают, ежедневно вдалбливают в головы американцам о том, что Россия во всём на свете виновата.

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Что касается прогнозов и перспектив продолжения диалога — их сейчас делать трудно. Потому что в ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс, которые в той внутриполитической обстановке, что есть сегодня в США, безусловно, будут очень острыми и критически важными для внутриполитической ситуации в США. Мы дождёмся результатов. В любом случае сенатор Рэнд Пол, который также приезжал недавно, — искренний сторонник налаживания российско-американских отношений, он продолжает активную работу. Он поставил вопрос о возможности взаимного снятия санкций с парламентариев, спросил, готова ли Россия к этому. Мы готовы. Но только, конечно, на взаимной основе. Он формирует группу — пока она немногочисленная — сенаторов, конгрессменов, для того чтобы пригласить на диалог делегацию Федерального Собрания. Посмотрим, насколько у него это получится. Я поддерживаю любые возможности налаживать контакты и диалог. И личные контакты чрезвычайно важны.

— В следующий раз, я так понимаю, вы обязательно примете участие в такой встрече.

— Да, конечно. Я просто была занята внутренними делами, когда приезжала делегация, я была в командировке в Забайкальском крае, заранее запланированной.

— Давайте поговорим о комиссии по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Уже можно подвести определённые итоги её деятельности?

— Я могу сказать, что создание Советом Федерации такой комиссии было очень своевременным, очень правильным и очень полезным решением. Во-первых, такая комиссия имеет функцию профилактическую. Когда наши «партнёры» знают, что в России есть институт, который мониторит возможные вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, собирает факты, реагирует на них, публично их озвучивает, знаете, они действуют более осторожно. Я не хочу сказать, что эта деятельность прекратилась, она приобретает всё более изощрённые формы, в том числе в плане финансовых потоков, направляемых в Россию. Но всё-таки они стали осторожно к этому подходить. Мы сделали доклад по итогам работы, этот доклад озвучили, есть закрытая часть доклада и есть публичный доклад, где приведено множество фактов попыток влиять на внутреннюю ситуацию в России. Попыток, я бы сказала, расшатывать внутреннюю ситуацию в России. И такие попытки особенно обостряются в период выборов.

Один из положительных примеров — когда Google нарушил законодательство Российской Федерации, наша комиссия это выявила, им было сделано соответствующее заявление о том, что это недопустимо. И Google как законопослушная организация убрал предвыборный контент, нарушающий наше законодательство. Это пусть маленький, но очень конкретный пример. Я могу много привести примеров, где мы по ходу пресекали, реагировали. Думаю, что в конечном счёте мы и внесём некие изменения в наше законодательство по итогам работы нашей комиссии, если в этом будет необходимость.