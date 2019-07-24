Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля. Об этом сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

«Посольство России в КНДР осведомлено об этой проблеме, начиная с 18 числа работает в направлении разрешения инцидента. По моей информации, им (представителям посольства. — RT) удалось встретиться с экипажем, (российские дипломаты. — RT) работают активно», — приводит Интерфакс слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

По словам представителя судовладельца, на борту судна находились 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев.