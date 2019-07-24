Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
«Посольство России в КНДР осведомлено об этой проблеме, начиная с 18 числа работает в направлении разрешения инцидента. По моей информации, им (представителям посольства. — RT) удалось встретиться с экипажем, (российские дипломаты. — RT) работают активно», — приводит Интерфакс слова представителя российского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
По словам представителя судовладельца, на борту судна находились 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев.