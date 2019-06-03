«Пропагандистская кампания президента США»: Трамп рассказал о «российских бомбардировках» Идлиба

Россия, Сирия и Иран должны «прекратить бомбардировки» сирийской провинции Идлиб, в ходе которых якобы гибнут мирные жители, заявил Дональд Трамп. При этом Москва ранее указывала, что авиаудары наносятся исключительно по объектам террористов, а напряжённость в Идлибе стала нарастать в результате действий боевиков. Более того, Трамп, как подчёркивают эксперты, сообщил недостоверные данные — Иран не применяет в Сирии авиацию. Такие заявления президента США можно считать частью пропагандистской кампании, уверены аналитики.

Президент США Дональд Трамп, сославшись на слухи, призвал Россию, Сирию и Иран отказаться от якобы имеющих место бомбардировок сирийской провинции Идлиб, в результате которых гибнут мирные жители. Никаких подтверждений или данных о том, что вышеперечисленные государства ответственны за ухудшение ситуации в регионе, глава Белого дома не привёл.

«Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран сильно бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих мирных жителей, — написал Трамп в Twitter. — Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!»

По словам американского лидера, мировое сообщество якобы «наблюдает за этой бойней».

Позднее в ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию глава Белого дома заявил о своей обеспокоенности ситуацией в Идлибе. Трамп подчеркнул, что ему не нравится происходящее в сирийской провинции.

«Я предупредил людей семь месяцев назад, я остановил это. Мне не нравится, что происходит. Они без разбора убивают много мирных жителей», — сказал он.

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с RT указал, что президент США допустил фактическую ошибку в своём посте в Twitter.

«Иран не применяет никакой авиации на территории Сирии», — заметил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов назвал заявление Дональда Трампа информационным вбросом. По его мнению, подобная риторика главы Белого дома — часть пропагандистской кампании против Сирии, России и Ирана.

«Что касается конкретных военных операций, действительно сирийская правительственная армия проводит операции в районе Идлиба в ответ на вооружённые провокации, которые неоднократно совершали экстремистские группировки, оппозиционные, исламистские. Если говорить конкретно про сообщения о том, что иранские силы используют авиацию, а также бомбят мирных жителей и население региона Идлиб — это не соответствует действительности. Но проиранские силы участвуют в военных операциях с начала конфликта — помогают сирийской правительственной армии в подавлении радикальных исламистских экстремистских группировок. Это вклад Ирана в борьбу против радикального исламизма», — указал собеседник RT.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что Воздушно-космические силы России оказывают необходимую поддержку сирийским военнослужащим в целях подавления очагов террористической активности в южных районах Идлибской зоны деэскалации.

«Подобные меры носят ограниченный характер. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что удары Вооружённых сил Сирии и ВКС России наносятся исключительно по подтверждённым разведданными объектам террористов», — заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 23 мая.

При этом в ведомстве указывали, что в западных СМИ с подачи официальных властей США была запущена кампания по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб. Отмечалось, что цель подобных действий — затягивание вооружённой конфронтации и торможение процесса «ликвидации международных террористов в Сирии».

Отметим, что ситуация в сирийской провинции Идлиб начала ухудшаться в конце мая, когда боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»*) стали предпринимать массированные атаки на позиции правительственных войск, а также осуществлять запуск ракет из систем залпового огня в направлении российской авиабазы Хмеймим.

При этом стоит напомнить, что сам президент президент США в декабре объявил о полном выводе американских войск с территории САР в связи с победой над террористической группировкой «Исламское государство»**. Однако спустя два месяца сообщили, что в Сирии останутся около 200 солдат, которые будут выполнять «миротворческие функции». Наряду с этим появлялись сведения, что Вашингтон намерен потратить $300 млн на подготовку и экипировку «проверенной сирийской оппозиции», а ещё $75 млн — для найма подрядчиков, которые помогут «достижению целей американской политики в САР».

Трёхсторонние переговоры по Сирии

Стоит отметить, что в июне в Иерусалиме должна состояться встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом.

Как сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники, основной темой беседы станет роль Ирана в САР, а США и Израиль намерены предложить договорённость. По данным издания, суть этой сделки в том, чтобы Москва «сдерживала роль Тегерана в Сирии» и следила за политическими процессами в республике, а взамен Вашингтон и его союзники запустят процесс отмены антисирийских санкций, а также «признают легитимность» президента Башара Асада.

Вместе с тем армия обороны Израиля пока продолжает наносить удары по объектам в Сирии в рамках собственной стратегии по борьбе с попытками Тегерана закрепиться на территории САР. В ночь на понедельник, 3 июня, ракетному удару подверглась база Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник, несмотря на то что средства ПВО уничтожили две ракеты, в результате обстрела была повреждена инфраструктура аэродрома, погиб один человек и ещё двое получили ранения.

Как считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, вполне вероятно, что вопрос «иранского присутствия» в Сирии может стать предметом обсуждений на переговорах в Иерусалиме.

«Попытки сделать именно так, чтобы события пошли этим путём, предпринимались неоднократно. Главный противник и Израиля, и США, особенно в период нынешней администрации, — это Иран. Поэтому, чтобы устранить Иран с сирийской площадки, они готовы на многое. Это встреча на уровне ответственных за национальную безопасность, и маловероятно, чтобы существенные договорённости сразу стали достоянием гласности», — подчеркнул Фитин в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер призвал не доверять подобным материалам относительно предстоящих переговоров между РФ, США и Израилем.

«Само по себе предложение такого рода является не более чем информационным фейком. Во-первых, контакты такого рода происходили и происходят постоянно. Во-вторых, Россия вовсе не стремится к тому, чтобы влияние Ирана в Сирии стало максимальным», — заметил политолог в беседе с RT.

Он также полагает, что предстоящую встречу не стоит называть переговорами, скорее — контактом представителей заинтересованных государств.

«Конечно, все контакты такого рода полезны. Вопрос в том, что очень трудно предположить, будто Соединённые Штаты будут чего-то придерживаться. А так совершенно понятно, что они используют ситуацию, чтобы пытаться создать России проблему. Если же США готовы брать на себя какие-то обязательства и под ними подписываться публично, тогда возможно что-то обсуждать. Но пока я думаю, что свидетельств тому нет», — заметил Брутер.

Между тем в Кремле призвали не доверять информации, появившейся на портале Asharq Al-Awsat относительно предстоящих трёхсторонних переговоров.

«Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.