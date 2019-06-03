СМИ: США планируют предложить России сделку по Сирии

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Представители США и Израиля в ходе трёхсторонних переговоров с участием России в Иерусалиме намерены предложить заключить договорённость по Сирийской Арабской Республике.

Об этом информирует издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в западных странах.

По их данным, в ходе обсуждения дорожной карты Вашингтон и его союзники предложат Москве «стимулы в Сирии» в ответ на приверженность России «действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана» в САР.

Источники заявили, что в том числе США намерены предложить «признание легитимности» президента Сирии Башара Асада и отмену антисирийских санкций.

Ранее в Белом доме анонсировали встречу советника по нацбезопасности США Джона Болтона с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.

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