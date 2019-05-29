Россия призвала ООН повлиять на США в вопросе вывода войск из Сирии

Россия призвала ООН и международные гуманитарные организации «занять принципиальную позицию» в оказании влияния на США для скорейшего вывода американского контингента с незаконно оккупированных территорий Сирии.

Об этом говорится в сообщении межведомственных координационных штабов

России и Сирии, поступившем в RT.

«Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии», — заявили там.

Стороны отметили, что готовы поддержать усилия международного сообщества по развитию гуманитарного содействия в Сирии.

3 мая стало известно, что почти 2 тыс. беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» за сутки.

Также ФАН сообщало о кампании по благоустройству в освобождённом сирийском городе Шахта.