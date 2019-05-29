Россия призвала ООН повлиять на США в вопросе вывода войск из Сирии
- Reuters
Об этом говорится в сообщении межведомственных координационных штабов
России и Сирии, поступившем в RT.
«Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии», — заявили там.
Стороны отметили, что готовы поддержать усилия международного сообщества по развитию гуманитарного содействия в Сирии.
3 мая стало известно, что почти 2 тыс. беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» за сутки.
Также ФАН сообщало о кампании по благоустройству в освобождённом сирийском городе Шахта.