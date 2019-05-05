«Проявление радикализма»: экс-командующий НАТО призвал расширить запрет на въезд россиян в США

Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал армии США Джеймс Ставридис призвал ужесточить американские санкции против России за «вмешательство» в выборы 2016 года. Он предлагает запретить сотрудничество с российскими структурами, поддерживаемыми государством, — не только с госкомпаниями, но и с «оркестрами, институтами и даже спортивными командами». Также Ставридис считает необходимым наложить ограничения на ключевых российских политиков (вплоть до Владимира Путина) и распространить запрет на въезд в США на всех россиян вне зависимости от цели их визита. Эксперты считают, что подобные заявления — часть внутриполитической повестки в Соединённых Штатах, где «российское дело» стало основным оружием противников Дональда Трампа. Впрочем, аналитики напоминают, что в Вашингтоне так и не нашли никаких неопровержимых доказательств «вмешательства» РФ.

Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал армии США Джеймс Ставридис заявил, что Соединённым Штатам следует ввести против России гораздо более жёсткие санкции.

В своей статье для журнала Time Ставридис рассуждает, какие санкции были бы «уместны» против Москвы. По его убеждению, мер против российского бизнеса недостаточно.

«Следует рассмотреть вопрос о санкциях против государственных структур (спортивных команд, симфонических оркестров, академических институтов, дипломатических делегаций) и даже применять конкретные санкции против ключевых российских лидеров — вплоть до Владимира Путина», — написал Ставридис.

Более того, он предложил использовать запрет на въезд в США более обширно, распространяя его на россиян, которые хотят приехать в Соединённые Штаты «с любой целью», а также сократить сотрудничество во всех областях, включая восстановление в Сирии и ценообразование на нефть.

В качестве аргумента американский адмирал использует довод о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Он указал на главу об этом «вмешательстве» в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера и выразил мнение, что Вашингтон ограничился лишь «символическими жестами» по отношению к Москве.

«Без сомнения, мы пострадали от прямого нападения на сердце нашей демократической системы со стороны русских, — и, без сомнения, мы отреагировали очень слабо, только несколькими символическими жестами», — подчеркнул Ставридис.

«Практическая ценность — ноль»

Заявление адмирала объясняется политической борьбой в правящих кругах Соединённых Штатов, убеждён руководитель Центра военно-политических исследований РАН Владимир Батюк.

«Продолжается вот эта холодная американская гражданская война, где Россия — предлог и разменная карта. Главная же цель — борьба между различными ветвями американского истеблишмента. Между Трампом и теми, кто его поддерживает, с одной стороны, и его противниками (прежде всего в рядах демократической партии) — с другой», — сказал эксперт в интервью RT.

При этом часть предложенных адмиралом инициатив и вовсе нереализуема, считает доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Я думаю, что ограничить доступ граждан одной страны на территорию другой в принципе невозможно. Это крайнее проявление радикализма. Сложно представить, что найдётся больной человек, который попробует реализовать это на практике. Так что практическая ценность данного заявления — ноль», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Напомним, Мюллер занимался расследованием якобы имевшего место вмешательства России в выборы в 2016 году и гипотетических связей между победившим на них Дональдом Трампом и Москвой. Он занимался этим делом с мая 2017 года, а итоговый доклад был опубликован 18 апреля 2019-го.

По итогам расследования было сделано два основных вывода: Россия якобы вмешалась в выборы, однако ни Трамп, ни его окружение, ни кто бы то ни было из американских граждан в сговор с Москвой не вступали.

При этом в Кремле указали на отсутствие доказательств «российского вмешательства» в выборы в этом докладе.

«В целом доклад по-прежнему не несёт сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А посольство России в США выпустило свой 120-страничный доклад, посвящённый результатам расследования Мюллера.

«Расследование не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках «подорвать демократию». Всё это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в докладе российского посольства.

«Мир может быть лучше»

Однако США не нужны доказательства для ввода санкций, отметил Манойло.

«Американцам для того, чтобы вводить новые санкции против России, доказательства не нужны, как и повод. Достаточно лишь внутренней убеждённости в правильности своих действий», — сказал он.

Так, по делу о «российском вмешательстве» в марте 2018 года были введены санкции против Агентства интернет-исследований и 14 человек — преимущественно её сотрудников. Ограничительные меры ужесточались. Например, в сентябре того же года США внесли в санкционные списки ещё 27 человек и шесть организаций из России.

В связи с этим слова Ставридиса — это просто попытка взывать волну русофобии, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«То, что сказал этот ястреб, пусть останется на его совести. Россия подобные высказывания уже не воспринимает. Да и сами американцы нормально относятся к россиянам. Все попытки разжечь русофобские настроения рано иди поздно обернутся полным провалом», — отметил сенатор в беседе с RT.

Стоит отметить, что Ставридис после ухода с поста главнокомандующего войсками НАТО в Европе начал заниматься публицистикой, в частности он пишет для Time. В своей первой статье для этого журнала адмирал рассуждал о необходимости сдерживания России.

«Пускай он послушает своего президента. Господин Трамп на днях говорил совершенно другое после разговора с Путиным. Он отметил, что у наших стран есть много общего и мы можем приложить совместные усилия для сохранения мира на Земле», — подчеркнул Джабаров.

Ранее, 3 мая между президентами России и США состоялся телефонный разговор. В Кремле подчеркнули, что в ходе беседы лидеры подтвердили «обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях». Трамп же в своём Twitter отметил «колоссальный потенциал» для двусторонних отношений.

«Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших/отличных отношений с Россией, несмотря на то что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение относительно «сговора с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — подчеркнул он.