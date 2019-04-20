Посольство России оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

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Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад, приуроченный к публикации отчёта спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Расследование не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках «подорвать демократию». Всё это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в заявлении диппредставительства.

Как сообщает ТАСС, посольство в своём докладе подготовило список безосновательных обвинений со стороны американских политиков и официальных лиц. Так, дипмиссия приводит ссылки на заявления Министерства внутренней безопасности США и ряда членов американской администрации. 

18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

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