«Требуем обеспечить защиту прав»: посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с приговором Бутиной

Сотрудники посольства России в США посетили Марию Бутину, которую 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил к 18 месяцам тюрьмы. По словам дипломатов, она «стойко и с достоинством переносит тяготы» заключения. Кроме того, российская дипмиссия направила в Госдепартамент ноту протеста в связи с неправомерным решением суда по делу Бутиной, а также потребовали обеспечить защиту прав и интересов гражданки РФ. При этом представители России неоднократно заявляли, что наказание девушки не соответствует тяжести преступления, которое она совершила. В частности, Владимир Путин отмечал, что приговор был необходим для «борьбы за честь погон», поскольку никаких серьёзных обвинений американские власти предъявить Бутиной не смогли.

Посольство России в США направило в Государственный департамент ноту протеста в связи с неправомерным решением суда округа Колумбия по делу Марии Бутиной. 26 апреля гражданку РФ приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинению в работе в качестве иностранного агента без регистрации.

«Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Наряду с этим отмечается, что представители посольства РФ смогли посетить 30-летнюю девушку, отбывающую наказание в американской тюрьме.

«Несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, наша соотечественница стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения», — заметили в посольстве РФ.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов охарактеризовал приговор Марии Бутиной как «произвол». По его мнению, если бы у неё была другая национальность, то «ничего этого не было бы».

«Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма», — говорилось в комментарии МИД РФ.

«Идеологическая война США против РФ»

Америке необходимы «русские шпионы и агенты» для идеологической войны против России, считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Российское государство продолжит отстаивать её интересы и всячески добиваться скорейшего освобождения. Думаю, что ситуация очень негативно характеризует американское правосудие, ведь от разговоров о новой русской «шпионке» пришли к нарушению законодательства об иностранных агентах. При этом за такое незначительное нарушение применили весьма жёсткую меру», — пояснил эксперт.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что Бутину вынудили сознаться в нарушении закона об иноагентах, пригрозив ей куда более длительным сроком.

«Это делает любого человека беззащитным перед американской юстицией. США применяют свои законы как инструмент давления. Поэтому мы можем наблюдать, как доверие к ним в мире падает. Несмотря на то, что доминирование Америки продолжается, отношения сильно и быстро ухудшаются», — подчеркнул собеседник RT.

Судебный приговор

Напомним, что в пятницу, 26 апреля, суд Вашингтона приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Таким образом, была удовлетворена просьба прокуратуры, при этом защита россиянки настаивала на 9,5 месяцев заключения — то есть на том сроке, который она уже провела в американской тюрьме на тот момент. После отбытия заключения её депортируют в Россию.

При этом в ходе выступления перед судом Бутина подчеркнула, что нарушила процедуру регистрации в качестве иноагента по незнанию и попросила суд о снисхождении.

Позднее в ходе заочной пресс-конференции с российскими журналистами — вопросы девушке передавались по телефонной связи — Бутина рассказала о том, почему в конце 2018 года пошла на сделку со следствием.

«Если бы не сделка, мне могли дать пять лет, а если бы был суд присяжных и я бы его проиграла, то и 15. Тут мне хотелось бы пресечь все спекуляции на эту тему. Единственным условием сделки было сказать правду. И претензий у прокуратуры США ко мне не было», — сказала россиянка.

По её словам, обвинительный приговор суда — «совершенный абсурд» и «страшный позор» американского правосудия. Она подчеркнула, что «не располагала никакими секретами» и её действия в США не были нелегальными, но для них была необходима регистрация в качестве иностранного агента.

«Я нарушила закон об иностранных агентах и признала это. Моё преступление — легальная деятельность без регистрации», — констатировала Бутина.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин назвал приговор в отношении россиянки «беспределом».

«Я думаю, что это тот самый случай, который называется «спасение лица» или «борьба за честь погон». То есть взяли, схватили, посадили девчонку за решётку. А предъявить-то нечего! Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело это совсем нелепо, дали, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чём-то виновата», — констатировал глава государства.