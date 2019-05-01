Антонов прокомментировал приговор Бутиной

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире радиостанции PHILLYfm прокомментировал вынесенный американским судом приговор Марии Бутиной.

«Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол... Этот сюжет исключительно политизированный, за ним ничего не стоит», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «если бы была другая национальность у Марии Бутиной», то «ничего этого не было бы». 

«Ничего за её деятельностью не стоит — настолько размыты дефиниции, определение иностранного агента. Непонятно, за что ей дали полтора года», — добавил Антонов.

26 апреля суд в Соединённых Штатах приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

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