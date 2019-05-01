Атаки на малые государства: президент Шри-Ланки допустил появление новой стратегии «Исламского государства»

«Исламское государство»*, вероятно, изменило свою стратегию и теперь в качестве цели выбирает небольшие государства. Об этом рассказал президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена. 21 апреля на острове произошла серия терактов, в результате которой погибли по меньшей мере 253 человека. Эксперты считают, что группировка могла изменить свою тактику, атакуя там, где этого не ждут. По мнению специалистов, новый подход связан с поражением ИГ в открытой борьбе на Ближнем Востоке.

«Исламское государство»* могло изменить свою стратегию и начать выбирать в качестве целей небольшие государства. Об этом в интервью Sky News заявил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Кроме того, он рассказал, что властям страны известно о небольшой группе шри-ланкийцев, которые в последнее десятилетие выезжали из государства, чтобы пройти обучение в ИГ. Так, по словам Сирисена, правоохранительные органы пришли к выводу, что взрывные устройства, использованные во время терактов, были сделаны уже на территории Шри-Ланки.

По мнению президента, у терактов на Шри-Ланке могли быть иностранные организаторы. Ранее, 30 апреля, в интервью CNN Сирисена заявил, что «связь между исполнителями терактов и ИГ могла возникнуть ещё около 15 лет назад».

Отметим, что помимо атаки на Шри-Ланке, ИГ заявило о причастности к терактам в Австралии в ноябре 2018 года, Таджикистане и Канаде в июле 2018 года, а также в Бельгии и Индонезии в мае того же года.

По мнению экспертов, предположение Сирисена о новой стратегии ИГ может быть правдой. Так, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян подчеркнул, что Шри-Ланка представляет интерес для террористов.

«Террористические группировки и правда атакуют малые государства. Малые и те, которые представляют для них большую важность. В этом плане Шри-Ланка действительно стратегически важна для ИГ. Страна находится у границ Индии, контролирует морские пути. Плюс, страна, которая притягивает к себе туристов», — сказал он RT.

Изменение стратегии ИГ связано с тем, что оно фактически потеряло все контролируемые им территории в Сирии и Ираке, отметил в беседе с RT генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв.

«ИГ, проиграв открытый бой, ищет новые методы своего существования. Для них борьба и существование — одно и то же. ИГ, как некое государство, территория с армией, деньгами и населением, сейчас невозможно. Но для выживания им нужно постоянное действие, потому что только так можно привлекать к себе сторонников, находить средства и так далее. И они переключились на страны, где их не ждали», — подчеркнул он.

Журавлёв также указал, что эти страны кажутся группировке «лёгкой добычей». Организовывая в них теракты, ИГ намерено «снова поднять свой рейтинг, показать, что после поражения в Сирии группировка всё ещё существует», убеждён эксперт.

«Я изгоню ИГ из страны»

Напомним, теракты на Шри-Ланке произошли 21 апреля, во время пасхальных торжеств. Всего прогремели восемь взрывов — в пятизвёздочных отелях и церквях Коломбо, а также в пригороде. Один взрыв был в зоопарке.

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Власти заявили о 253 погибших от рук терористов, из которых 42 — иностранцы. Ещё 14 считаются пропавшими без вести. Более 500 получили ранения.

По данным AdaDerana, власти утвердили размеры выплат для семей погибших и пострадавших. Сообщается, что родственники погибших получат 1 млн ланкийских рупий (около $5,7 тыс.), пострадавшие до 500 тыс. рупий в зависимости от тяжести ранений.

Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство». В атаке принимали участие семь смертников, все они — граждане Шри-Ланки. При этом власти знали о потенциальной возможности терактов. В связи с тем, что ответственные чиновники не оповестили главу государства о гипотетических атаках, были уволены секретарь Минобороны Хемасири Фернандо и главный инспектор полиции Пуджитх Джаясундара.

«Эти чиновники были безответственны и небрежны в исполнении своих обязанностей», — сказал Сирисена.

Согласно результатам предварительного расследования, эти взрывы должны были стать ответом на теракты в мечетях Крайтсчерч в Новой Зеландии.

«Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке было ответом на атаку на мечети в Новой Зеландии», — приводит Reuters слова министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардене.

С момента терактов до 30 апреля на острове были заблокированы социальные сети и мессенджеры, а до 29 апреля действовал комендантский час на востоке страны. Полиция задержала порядка 70 человек, всего в связях с ИГ подозреваются порядка 140 человек.

«Около 70 задержаны к настоящему моменту. Есть информация, что всего на Шри-Ланке примерно 130-140 подозреваемых (в связях с. — RT) ИГ, — приводит слова Сирисена News 1st. — Я изгоню ИГ из страны. Полиция и службы безопасности способны добиться этого».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.