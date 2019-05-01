Глава Шри-Ланки не исключил участия иностранных заговорщиков в терактах
- Reuters
Sri Lanka's president Maithripala Sirisena has told Sky News that he wants Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi to leave his country alone— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 1 мая 2019 г.
Как отмечает телеканал, Сирисена хотел бы, чтобы «лидер» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади «оставил его страну в покое».
Ранее правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны.
Также на востоке страны был отменён комендантский час.
21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.