Глава Шри-Ланки не исключил участия иностранных заговорщиков в терактах

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена предположил, что за серией взрывов на острове, из-за которых погибли 253 человека, могли стоять иностранные заговорщики. Об этом он сказал в беседе с Sky News.

Reuters

Sri Lanka's president Maithripala Sirisena has told Sky News that he wants Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi to leave his country alone — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 1 мая 2019 г. Как отмечает телеканал, Сирисена хотел бы, чтобы «лидер» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади «оставил его страну в покое». Ранее правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны. Также на востоке страны был отменён комендантский час. 21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.