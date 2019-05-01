Глава Шри-Ланки не исключил участия иностранных заговорщиков в терактах

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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена предположил, что за серией взрывов на острове, из-за которых погибли 253 человека, могли стоять иностранные заговорщики. Об этом он сказал в беседе с Sky News.
Глава Шри-Ланки не исключил участия иностранных заговорщиков в терактах
  • Reuters

Как отмечает телеканал, Сирисена хотел бы, чтобы «лидер» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади «оставил его страну в покое».

Ранее правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны.

Также на востоке страны был отменён комендантский час.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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