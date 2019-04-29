Власти Шри-Ланки утвердили компенсации пострадавшим в серии терактов
- Reuters
Об этом информирует портал AdaDerana со ссылкой на распоряжение кабмина.
Отмечается, что родственники погибших в терактах граждан получат 1 млн ланкийских рупий (около $5,7 тыс.).
При этом пострадавшим будут выплачены компенсации до 500 тыс. рупий в зависимости от тяжести полученных ранений.
По последним данным, в результате серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки погибли 253 человека.
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за произошедшее.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.