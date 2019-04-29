Власти Шри-Ланки утвердили компенсации пострадавшим в серии терактов

Правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны во время католической Пасхи 21 апреля.

Об этом информирует портал AdaDerana со ссылкой на распоряжение кабмина.

Отмечается, что родственники погибших в терактах граждан получат 1 млн ланкийских рупий (около $5,7 тыс.).

При этом пострадавшим будут выплачены компенсации до 500 тыс. рупий в зависимости от тяжести полученных ранений.

По последним данным, в результате серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки погибли 253 человека.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за произошедшее.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.