Власти Шри-Ланки запретят ношение закрывающей лицо одежды

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Власти Шри-Ланки в целях общественной безопасности введут запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо.
Власти Шри-Ланки запретят ношение закрывающей лицо одежды
  • Reuters

Об этом сообщает News 1st со ссылкой на власти.

Как отмечается, запрет будет введён с 29 апреля.

Ранее сотрудники правоохранительных органов на Шри-Ланке задержали старшего брата одного из террористов-смертников, напавшего на отель «Шангри-Ла» в Коломбо.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека. 

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