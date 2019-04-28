Власти Шри-Ланки запретят ношение закрывающей лицо одежды
- Reuters
Об этом сообщает News 1st со ссылкой на власти.
Wearing garments that cover the face completely will be banned from tomorrow, to ensure public safety-PMD #lka#SriLanka— News 1st (@NewsfirstSL) 28 апреля 2019 г.
Как отмечается, запрет будет введён с 29 апреля.
Ранее сотрудники правоохранительных органов на Шри-Ланке задержали старшего брата одного из террористов-смертников, напавшего на отель «Шангри-Ла» в Коломбо.
21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека.