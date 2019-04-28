Власти Шри-Ланки запретят ношение закрывающей лицо одежды

Власти Шри-Ланки в целях общественной безопасности введут запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо.

Об этом сообщает News 1st со ссылкой на власти.

Wearing garments that cover the face completely will be banned from tomorrow, to ensure public safety-PMD #lka#SriLanka — News 1st (@NewsfirstSL) 28 апреля 2019 г.

Как отмечается, запрет будет введён с 29 апреля.

Ранее сотрудники правоохранительных органов на Шри-Ланке задержали старшего брата одного из террористов-смертников, напавшего на отель «Шангри-Ла» в Коломбо.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека.