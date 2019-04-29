«В связи с утратой доверия»: что может означать увольнение командира базы Гуантанамо

За формулировкой «утрата доверия», с которой был снят с должности командующий базой Гуантанамо контр-адмирал Джон Ринг, может скрываться серьёзный проступок. Об этом заявили опрошенные RT эксперты. По их мнению, утечка информации из Гуантанамо невыгодна властям США, в связи с чем реальные причины увольнения не называются. При этом американские военные поспешили заявить, что такое решение не повлияет на «гуманное обращение» с находящимися в тюрьме лицами или на их безопасность.

Адмирал ВМС США Джон Ринг, глава базы Гуантанамо, был освобождён от должности в связи «утратой доверия». Об этом сообщили в штабе Южного командования США (USSOUTHCOM), в введении которого находится тюрьма.

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«27 апреля адмирал ВМС США Крейг Фаллер, командующий Южным командованием ВС США, снял контр-адмирала ВМС США Джона Ринга с поста командующего объединённой оперативной группой «Гуантанамо» в связи с утратой доверия», — приводит телеканал ABC News заявление официального представителя Южного командования ВС США полковника Аманды Азубуйке.

Руководить базой, а значит, и одноимённой тюрьмой временно будет заместитель Ринга — бригадный генерал Джон Хасси.

«Смена руководства не скажется на гуманном обращении с заключёнными Гуантанамо, обеспечении их защиты и законном содержании их под стражей», — добавила представитель командования.

Она также сообщила, что дисциплинарное расследование в отношении контр-адмирала Ринга было начато в марте и завершилось к середине апреля, после чего результаты расследования были переданы на рассмотрение начальнику USSOUTHCOM адмиралу Фаллеру. С чем было связано расследование и какие проступки совершил адмирал Ринг, не уточняется.

Уйти в тень

Джон Ринг начал свою карьеру в качестве военно-морского лётного офицера в 1988 году. В разное время он командовал авианосной эскадрильей VAW-113 «Чёрные орлы», большим десантным кораблём USS Comstock и флагманским авианосцем USS Nimitz.

© Thomas WATKINS / AFP

Ринг занял пост командующего объединённой оперативной группой «Гуантанамо» в апреле прошлого года и, согласно плановой ротации, должен был оставить его в июне этого года. Представитель Пентагона сообщила, что он будет временно назначен на другую должность в рядах командования.

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Стоит отметить, что для военачальника такого уровня снятие с должности в связи с «утратой доверия» является серьёзным ударом по карьере — в США общепринятой формулировкой при завершении задания или увольнения со службы для старших офицеров является «справился с отличием».

«Подавляющее большинство командиров завершают свои миссии с отличием. Когда они терпят неудачу, мы считаем наших лидеров ответственными за провал, что отражает то значение, которое мы придаём доверию общественности к нашим военным лидерам», — отметила представитель командования Аманда Азубуйке.

Формулировка «утрата доверия» в ВС США выносится офицеру в связи с серьёзным поступком. Так, в 2018 году в связи с «утратой доверия» от должности был освобождён командующий военно-воздушной базой корпуса Морской пехоты США на Окинаве полковник Марк Коппесс. Под его командованием произошла серия инцидентов с конвертопланами V-22 Osprey, в одном из которых погибли три морских пехотинца. Кроме того, Коппесс сам нарушал лётные правила и злоупотреблял служебным положением.

В 2017 году со схожей формулировкой от должности был освобождён командир группы высшего пилотажа ВВС США Thunderbirds подполковник Джейсон Хёрд. Его увольнению также предшествовали два инцидента с самолётами группы, в ходе одного из которых был уничтожен самолёт стоимостью $29 млн. Позднее выяснилось, что Хёрд участвовал в драке в баре и напал на другого офицера.

По мнению политолога Александра Асафова, за формулировкой «утрата доверия» в отношении командующего базой Гуантанамо также может скрываться серьёзное нарушение уставной дисциплины.

«Нужно отметить, что виновные в подобных нарушениях, тем более на режимном объекте, не подвергаются осуждению, а просто под разными предлогами уходят в тень. В данном случае командующий базой Гуантанамо отправлен на другую должность. И формулировка Пентагона — своего рода порицание, а не наказание, которое адмирал Ринг и ему подобные заслуживают», — отметил Асафов в разговоре с RT.

Пытки в Гуантанамо

Тюрьма для лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и участии в боевых действиях на стороне противника, была создана в 2002 году на бессрочно арендуемой военно-морской базе США в заливе Гуантанамо на Кубе. В основном в ней содержатся террористы и боевики, захваченные американскими военными в Афганистане и Ираке.

Reuters

Тюрьма в Гуантанамо получила скандальную известность в 2004 году, когда в прессу попала информация о том, что в ней заключённые подвергаются пыткам.

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В конце 2014 года Комитет по разведке США в своём докладе заявил о злоупотреблениях ЦРУ во времена президентства Джорджа Буша — младшего. Тогда власти подтвердили информацию, что агенты спецслужб применяли пытки по отношению к подозреваемым в терроризме.

Согласно опубликованным документам, после терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ начало применять такие методы ведения допроса, как лишение сна, которое однажды продолжалось 180 часов, инсценировка утопления, угроза убийством и сексуальным насилием и некоторые другие, в отношении предполагаемых террористов.

Тюрьма Гуантанамо нужна американским спецслужбам и другим правоохранительным органам, поскольку представляет собой места силового дознания: из людей, которые подвергаются пыткам, выбивают информацию, пояснил в разговоре с RT Александр Асафов.

«Мы знаем о тюрьме Гуантанамо благодаря утечке информации в СМИ, но на самом деле подобных мест значительно больше: они представляют собой часть системы американского разведсообщества, многие из них имеют право на ведение экстерриториального правосудия. Если «центры дознания», подобные Гуантанамо, будут располагаться на территории США, то нужно будет объяснять американским гражданам их значение. Поэтому такие тюрьмы располагаются за пределами США. Американские спецслужбы будут их сохранять и охранять, чтобы информация оттуда не попала в прессу», — рассказал политолог.

По словам Асафова, Гуантанамо и подобные учреждения — важный инструмент для функционирования американских спецслужб.

«Поэтому данное учреждение будет продолжать работу. Его закрытие или передислокация возможны только в крайнем случае, если внимание СМИ привлечёт что-то совсем уже из ряда вон выходящее», — отметил эксперт.

«Чувствительный» объект

Барак Обама обещал закрыть Гуантанамо ещё в 2008 году в ходе своей первой президентской кампании. Однако конгресс США не стал ратифицировать его распоряжение, и тюрьма продолжила свою работу. Администрация Обамы также активно работала над сокращением количества содержащихся там заключённых.

Дональд Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за слишком мягкое отношение к врагам США.

«122 ожесточённых заключённых, выпущенных администрацией Обамы из Гуантанамо, вернулись на поле боя. Ещё одно кошмарное решение!» — писал он в своём Twitter в 2017 году.

Сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал своим сторонникам «заполнить тюрьму плохими парнями», а став президентом, заявил, что освобождению заключённых из Гуантанамо нужно положить конец.

«Больше не нужно освобождать из Гуантанамо. Они крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя», — говорил американский лидер.

В мае 2017 года Трамп подписал указ о запрете перевода узников Гуантанамо в другие тюрьмы сверхстрогого режима на территории США, фактически продлив работу тюрьмы на Кубе на неопределённый срок. Сейчас в тюрьме, по разным данным, содержатся около 40 заключённых.

Трамп будет всячески пытаться возложить всю ответственность за действия США в незаконных тюрьмах на предыдущую администрацию и менять неугодных ему руководителей, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Когда правосудие действует на территории США, приходится отвечать на вопросы журналистов. Всё, что происходит в таких тюрьмах, как Гуантанамо, не должно афишироваться в СМИ, чтобы американское население ничего не знало о совершаемых там преступлениях. Поэтому увольнение командующего базой было произведено без подробностей, и о его подлинных причинах общественность может так и не узнать», — заключил эксперт.