Симоньян о прекращении показа RT в Гуантанамо: не представляю, во что мы могли там вмешаться

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что заключённые в тюрьме Гуантанамо больше не могут смотреть российский телеканал в связи с решением представителей Пентагона.

«Не представляю, во что мы могли вмешаться в Гуантанамо, но Пентагон на всякий случай решил нас оттуда убрать», — сказала Симоньян.

Ранее американское издание Miami Herald сообщило, что телеканал RT был исключён из пакета каналов, доступных заключённым Гуантанамо. Отмечается, что данное решение было принято в Пентагоне.