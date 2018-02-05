Симоньян о прекращении показа RT в Гуантанамо: не представляю, во что мы могли там вмешаться

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что заключённые в тюрьме Гуантанамо больше не могут смотреть российский телеканал в связи с решением представителей Пентагона.
Симоньян о прекращении показа RT в Гуантанамо: не представляю, во что мы могли там вмешаться
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«Не представляю, во что мы могли вмешаться в Гуантанамо, но Пентагон на всякий случай решил нас оттуда убрать», — сказала Симоньян.

Ранее американское издание Miami Herald сообщило, что телеканал RT был исключён из пакета каналов, доступных заключённым Гуантанамо. Отмечается, что данное решение было принято в Пентагоне.

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