Главу американской тюрьмы на базе Гуантанамо уволили

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Адмирал США Крейг Фаллер уволил главу американской тюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе контр-адмирала Джона Ринга.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Ринг был уволен в связи с «потерей уверенности в его способности» к управлению. В настоящий момент обязанности главы тюрьмы исполняет бригадный генерал Джон Хасси.

Официальный представитель Южного командования США, которое осуществляет надзор за тюрьмой, Аманда Азубуике сообщила, что увольнение последовало после расследования, которое началось в марте. Других деталей она не указала.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо.

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