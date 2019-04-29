Главу американской тюрьмы на базе Гуантанамо уволили
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что Ринг был уволен в связи с «потерей уверенности в его способности» к управлению. В настоящий момент обязанности главы тюрьмы исполняет бригадный генерал Джон Хасси.
Официальный представитель Южного командования США, которое осуществляет надзор за тюрьмой, Аманда Азубуике сообщила, что увольнение последовало после расследования, которое началось в марте. Других деталей она не указала.
В январе 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо.