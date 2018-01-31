Трамп рассказал о своём распоряжении отменить закрытие тюрьмы на базе Гуантанамо
«Я только что подписал приказ, требующий от министра Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо», — сказал Трамп.
По его словам, стране надо иметь все необходимые инструменты для поимки и содержания террористов, где бы они ни были схвачены.
Он также добавил, что нельзя отпускать боевиков, так как в итоге с ними всё равно придётся встретиться на поле боя.
Ранее сообщалось, что президент США намерен подписать указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо.
В мае Трамп подписал закон, который запрещает перевод узников Гуантанамо в другие тюрьмы на территории США и иных государств.