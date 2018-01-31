Трамп рассказал о своём распоряжении отменить закрытие тюрьмы на базе Гуантанамо

Во время своей ежегодной речи «О положении страны» президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо.

«Я только что подписал приказ, требующий от министра Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо», — сказал Трамп.

По его словам, стране надо иметь все необходимые инструменты для поимки и содержания террористов, где бы они ни были схвачены.

Он также добавил, что нельзя отпускать боевиков, так как в итоге с ними всё равно придётся встретиться на поле боя.

Ранее сообщалось, что президент США намерен подписать указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо.

В мае Трамп подписал закон, который запрещает перевод узников Гуантанамо в другие тюрьмы на территории США и иных государств.





