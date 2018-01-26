СМИ: Трамп намерен подписать указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо

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Американский президент Дональд Трамп планирует подписать указ, который позволит оставить военную тюрьму в Гуантанамо открытой. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в следующий вторник, 30 января, глава государства может объявить о намерении подписать данный указ.

Распоряжение Трампа может отменить часть указа, который подписал бывший президент США Барак Обама в 2009 году, где говорится, что тюрьма должна «быть закрыта как можно скорее».

В мае Дональд Трамп подписал закон, который запрещает перевод узников Гуантанамо в другие тюрьмы на территории США и иных государств.

Тюрьма для международных террористов была создана на базе в Гуантанамо после терактов 11 сентября 2001 года.

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США
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