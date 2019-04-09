Смена нацбезопасности: Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. В официальном сообщении Белого дома отмечается, что генерал провёл «прекрасную работу». При этом спецслужбы продолжают расследование инцидента, произошедшего в начале апреля в резиденции Трампа во Флориде. Тогда гражданка КНР, у которой при себе было два паспорта, четыре мобильных телефона и флеш-накопитель с вредоносными программами, проникла на закрытую территорию. Аллес покинул пост менее чем через сутки после того, как Вашингтон сообщил об отставке его прямого руководителя — министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

В американских ведомствах, отвечающих за обеспечение национальной безопасности, произошли перестановки на руководящих постах. В течение суток должностей лишились министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и директор Секретной службы Рэндольф Аллес.

«Глава Секретной службы США Рэндольф Аллес провёл прекрасную работу в агентстве за последние два года, и президент благодарен ему за почти сорокалетнюю службу нашей стране. Мистер Аллес покинет свой пост в ближайшее время», — говорится в заявлении Белого дома.

При этом уже известно имя его преемника. Им оказался Джеймс Мюррей, действующий сотрудник спецслужбы, он приступит к работе в новой должности с мая.

Как отмечает телеканал CNN, отставка 65-летнего Аллеса не связана с инцидентом, произошедшим в конце марта. Тогда гражданка КНР Чжан Юйцзин, у которой при себе было два паспорта, четыре мобильных телефона и флеш-накопитель с вредоносными программами, незаконно проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний, незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом.

Тогда глава государства заявил, что он не считает нужным беспокоиться в связи с этим инцидентом, похвалив Секретную службу США за профессионализм.

«Нет, я совершенно не беспокоюсь, — сказал Трамп. — У нас очень хороший контроль».

Однако в конгрессе США потребовали от спецслужб предоставить законодателям полную информацию о случившемся.

Отметим, одной из основных задач Секретной службы является охрана высокопоставленных лиц государства, включая главу Белого дома. При этом ведомство подчиняется министерству внутренней безопасности США.

Кроме того, американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что личные отношения Трампа и Аллеса не сложились. Отмечается, что президент США позволял себе шутки по поводу внешности главы Секретной службы. Газета утверждает, что Трамп смеялся «над ушами» Аллеса и «дал ему прозвище Дамбо» в честь слонёнка из мультфильма Disney.

Бывший директор Секретной службы США Рэндольф Аллес

Reuters

© Erin Scott

Кроме того, NYT сообщает, что Белый дом планирует ещё несколько перестановок — пост могут потерять чиновники, связанные с бывшей главой Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

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Об её отставке также стало известно накануне. Нильсен покинет пост с 10 апреля. В своём заявлении она выразила надежду, что её преемник получит большую поддержку от конгресса и судов в корректировке законов, препятствующих обеспечению охраны границ.

«Наша страна, а также мужчины и женщины министерства внутренней безопасности, заслуживают того, чтобы иметь все инструменты и ресурсы, необходимые для выполнения порученной им миссии», — подчеркнула чиновник.

В свою очередь, Дональд Трамп поблагодарил её за службу. Также президент страны назначил временно исполняющего обязанности главы министерства.

«Я рад объявить, что Кевин Макалинан, действующий глава Таможенной и пограничной службы, станет исполняющим обязанности главы МВБ. Я уверен, что Кевин на отлично справится с этой работой!» — написал Трамп в Twitter.

Наряду с этим представитель администрации Белого дома на условиях анонимности сообщил CNN, что в министерстве внутренней безопасности ведётся «систематическая чистка».

Между тем, по данным источников американского телеканала NBC News, причиной увольнения Нильсен стали её разногласия с Трампом относительно нелегальной миграции. Глава Белого дома призвал вернуться к политике «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства. В частности, ранее администрацию Трампа обвиняли в негуманных действиях в отношении несовершеннолетних. При задержании на границе взрослых отправляли за решётку, а дети оказывались в специальных центрах.

Перестановку в администрации США прокомментировала бывший госсекретарь США, оппонент Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

«Давайте проясним: дегуманизация и жестокость этой администрации по отношению к мигрантам не прекратятся после того, как Кирстен Нильсен покинет свой пост. Это их основная политика», — написала она в Twitter.