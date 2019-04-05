Трамп не исключил введение пошлин в 25% на мексиканские автомобили

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме не исключил возможность введения пошлин на автомобили из Мексики.

«Мексика в последние четыре дня провела очень хорошую работу на своих южных границах. С Гондурасом, Гватемалой, Сальвадором…», — заявил Трамп.

Он отметил, что «Мексика вернула людей обратно».

«Около тысячи людей сегодня, около тысячи днём ранее и около тысячи днём ещё раньше», — сообщил американский лидер.

По его словам, раньше мексиканские власти «вообще ничего не делали».

«Мы им сказали, если вы ничего не сделаете, мы закроем границу... Но я не думаю, что нам придётся закрывать границу, потому что сначала мы введём санкции в виде пошлин на автомобили в размере 25% из Мексики – это будет существенно», — добавил Трамп.

Ранее президент Соединённых Штатов заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна полностью не остановит поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.