Гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Гражданка Китая с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы федерального окружного суда Южной Флориды.

Как уточняется, инцидент произошёл в конце марта.

По данным издания, женщина убедила охранников в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба, благодаря чему получила доступ на территорию загородной резиденции Трампа.

При этом впоследствии она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН.

Уточняется, что женщина была задержана, во время обыска у нее обнаружили четыре сотовых телефона, ноутбук, жёсткий диск и флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы.

Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом.