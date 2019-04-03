Гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Короткая ссылка
Гражданка Китая с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

Об этом сообщает The New York Times  со ссылкой на документы федерального окружного суда Южной Флориды.

Как уточняется, инцидент произошёл в конце марта.

По данным издания, женщина убедила охранников в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба, благодаря чему получила доступ на территорию загородной резиденции Трампа.

При этом впоследствии она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. 

Уточняется, что женщина была задержана, во время обыска у нее обнаружили четыре сотовых телефона, ноутбук, жёсткий диск и флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы.

Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить