Гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы федерального окружного суда Южной Флориды.
Как уточняется, инцидент произошёл в конце марта.
По данным издания, женщина убедила охранников в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба, благодаря чему получила доступ на территорию загородной резиденции Трампа.
При этом впоследствии она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН.
Уточняется, что женщина была задержана, во время обыска у нее обнаружили четыре сотовых телефона, ноутбук, жёсткий диск и флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы.
Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом.