Трамп принял отставку Нильсен с поста главы МВБ США
«Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покинет свой пост, и я хотел бы поблагодарить её за службу», — заявил он.
Также американский лидер сообщил, что исполняющим обязанности главы министерства будет назначен Кевин Макалинан.
Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.
Ранее CBS со ссылкой на источники передавало, что Нильсен решила подать в отставку.