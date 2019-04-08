Трамп принял отставку Нильсен с поста главы МВБ США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял отставку Кирстен Нильсен с поста министра внутренней безопасности США. Об этом он написал в своём Twitter.

«Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покинет свой пост, и я хотел бы поблагодарить её за службу», — заявил он.

Также американский лидер сообщил, что исполняющим обязанности главы министерства будет назначен Кевин Макалинан.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.

Ранее CBS со ссылкой на источники передавало, что Нильсен решила подать в отставку.