«Чёрных ящиков может не быть»: специалисты МАК приступили к работе на месте крушения самолёта в Германии
- Reuters
- © Kai Pfaffenbach
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе на месте крушения легкомоторного самолёта, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе», — говорится в пресс-релизе.
В МАК также указали, что информировать о ходе и результатах расследования будет Федеральное бюро расследований авиационных происшествий Германии (BFU).
Наряду с этим первый замглавы МАК Сергей Зайко добавил, что самолёт данного типа может быть не оборудован чёрными ящиками.
«Для самолётов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены», — цитирует его ТАСС.
Согласно данным ведомства, авиакатастрофа с участием самолёта Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, принадлежащего ООО «Глобус», произошла 31 марта в 16:40 мск в районе немецкого аэропорта Эгельсбах. Воздушное транспортное средство, рассчитанное на шестерых пассажиров, упало в поле и сгорело до основания. В результате инцидента погибли три человека. Жертвой стала в том числе и председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва (в рейтинге Forbes от 2018 года её состояние оценивалось в $600 млн).
Добавим, что самолёт совершал перелёт с юго-востока Франции. Информацию о вылете Epic LT с регистрационным номером RA-2151G подтвердили в пресс-службе аэропорта Канн — Мандельё.
«В остальном мы не комментируем то, что, несомненно, будет подниматься в ходе полицейского расследования, которое будет открыто. Надеюсь, вы понимаете, что мы как аэропорт не располагаем другой информацией», — приводит РИА Новости сообщение представителя авиаузла.
Вместе с тем стало известно, что потерпевший крушение самолёт уже попадал в аварии. Несколько лет назад разработанное компанией Epic Aircraft транспортное средство совершило посадку на бетонную полосу аэродрома Домодедово с убранными шасси.
«Несмотря на это, самолёт был восстановлен и продолжал летать. Далеко не каждый самолёт после такого испытания — посадка на бетон на «брюхо» — сможет продолжить эксплуатироваться. Это говорит об эффективности и надёжности конструкции», — заявил главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлёт» Андрей Фомин.
Эксперт также рассказал об «интересных характеристиках» турбовинтового одномоторного самолёта Epic LT: он имеет крейсерскую скорость полёта около 600 км/ч, а также обладает герметичной кабиной.
«Для пассажиров он обеспечивает высокий уровень комфорта. Это нижний сегмент бизнес-авиации по своим размерам. А с учётом его цены — насколько я понимаю, они предлагались по цене $2—3 млн — это весьма интересная альтернатива для бизнесменов», — цитирует Фомина РИА Новости.
Причины авиакатастрофы установят летом
Между тем в понедельник, 1 апреля, власти ФРГ приступили к извлечению останков тел погибших, передаёт Der Spiegel. По неподтверждённым данным, двумя другими жертвами авиакатастрофы стали отец Филёвой Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.
Наряду с этим стало известно, что выяснение причин катастрофы займёт порядка двух месяцев.
«На это уйдёт от шести до восьми недель. Лишь после этого начнётся работа по подготовке окончательного доклада», — подчеркнул представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий Германии.
Расположенный к юго-западу от Франкфурта-на-Майне аэропорт Эгельсбах начал работать в 1955 году. Последнее десятилетие он является собственностью холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая принадлежит одному из богатейших людей мира Уоррену Баффету. Как отмечает агентство Bloomberg, аэропорт в основном используется людьми, стремящимися к конфиденциальности своих поездок.
Вдобавок ещё семь лет назад немецкое издание Der Spiegel писало, что Эгельсбах — один из самых опасных аэроузлов в Европе. Причина — погодные условия (частые туманы) и отсутствие курсо-глиссадной системы, которая используется при заходе на посадку по приборам. Подобная ситуация в период с 2003 по 2012 год привела к пяти авиакатастрофам, в результате которых погибли десять человек.
Несмотря на это, аэропорт пользуется большой популярностью у высокопоставленных менеджеров и знаменитостей. Как отмечала осенью 2018-го газета Stuttgarter Zeitung, ежегодно Эгельсбах принимает порядка 3,5 тыс. бизнес-джетов.