«Чёрных ящиков может не быть»: специалисты МАК приступили к работе на месте крушения самолёта в Германии

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения легкомоторного самолёта Epic LT в Германии. В авиакатастрофе близ Франкфурта-на-Майне погибли три человека, в том числе председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва. Замглавы МАК Сергей Зайко заявил, что на борту самолёта могло не быть чёрных ящиков, поскольку их наличие не является обязательным для такого вида машин. Также стало известно, что этот самолёт уже попадал в аварии.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе на месте крушения легкомоторного самолёта, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе», — говорится в пресс-релизе.

В МАК также указали, что информировать о ходе и результатах расследования будет Федеральное бюро расследований авиационных происшествий Германии (BFU).

Наряду с этим первый замглавы МАК Сергей Зайко добавил, что самолёт данного типа может быть не оборудован чёрными ящиками.

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«Для самолётов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным ведомства, авиакатастрофа с участием самолёта Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, принадлежащего ООО «Глобус», произошла 31 марта в 16:40 мск в районе немецкого аэропорта Эгельсбах. Воздушное транспортное средство, рассчитанное на шестерых пассажиров, упало в поле и сгорело до основания. В результате инцидента погибли три человека. Жертвой стала в том числе и председатель совета директоров S7 Group и одна из богатейших женщин России Наталия Филёва (в рейтинге Forbes от 2018 года её состояние оценивалось в $600 млн).

Добавим, что самолёт совершал перелёт с юго-востока Франции. Информацию о вылете Epic LT с регистрационным номером RA-2151G подтвердили в пресс-службе аэропорта Канн — Мандельё.

«В остальном мы не комментируем то, что, несомненно, будет подниматься в ходе полицейского расследования, которое будет открыто. Надеюсь, вы понимаете, что мы как аэропорт не располагаем другой информацией», — приводит РИА Новости сообщение представителя авиаузла.

Вместе с тем стало известно, что потерпевший крушение самолёт уже попадал в аварии. Несколько лет назад разработанное компанией Epic Aircraft транспортное средство совершило посадку на бетонную полосу аэродрома Домодедово с убранными шасси.

«Несмотря на это, самолёт был восстановлен и продолжал летать. Далеко не каждый самолёт после такого испытания — посадка на бетон на «брюхо» — сможет продолжить эксплуатироваться. Это говорит об эффективности и надёжности конструкции», — заявил главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлёт» Андрей Фомин.

Эксперт также рассказал об «интересных характеристиках» турбовинтового одномоторного самолёта Epic LT: он имеет крейсерскую скорость полёта около 600 км/ч, а также обладает герметичной кабиной.

«Для пассажиров он обеспечивает высокий уровень комфорта. Это нижний сегмент бизнес-авиации по своим размерам. А с учётом его цены — насколько я понимаю, они предлагались по цене $2—3 млн — это весьма интересная альтернатива для бизнесменов», — цитирует Фомина РИА Новости.

Причины авиакатастрофы установят летом

Между тем в понедельник, 1 апреля, власти ФРГ приступили к извлечению останков тел погибших, передаёт Der Spiegel. По неподтверждённым данным, двумя другими жертвами авиакатастрофы стали отец Филёвой Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.

Наряду с этим стало известно, что выяснение причин катастрофы займёт порядка двух месяцев.

«На это уйдёт от шести до восьми недель. Лишь после этого начнётся работа по подготовке окончательного доклада», — подчеркнул представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий Германии.

Расположенный к юго-западу от Франкфурта-на-Майне аэропорт Эгельсбах начал работать в 1955 году. Последнее десятилетие он является собственностью холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая принадлежит одному из богатейших людей мира Уоррену Баффету. Как отмечает агентство Bloomberg, аэропорт в основном используется людьми, стремящимися к конфиденциальности своих поездок.

Вдобавок ещё семь лет назад немецкое издание Der Spiegel писало, что Эгельсбах — один из самых опасных аэроузлов в Европе. Причина — погодные условия (частые туманы) и отсутствие курсо-глиссадной системы, которая используется при заходе на посадку по приборам. Подобная ситуация в период с 2003 по 2012 год привела к пяти авиакатастрофам, в результате которых погибли десять человек.

Несмотря на это, аэропорт пользуется большой популярностью у высокопоставленных менеджеров и знаменитостей. Как отмечала осенью 2018-го газета Stuttgarter Zeitung, ежегодно Эгельсбах принимает порядка 3,5 тыс. бизнес-джетов.