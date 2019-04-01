Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Филёвой
«С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space», — говорится в заявлении Рогозина, опубликованном на сайте госкорпорации.
По его словам, Филёва была «великим энтузиастом авиации и космонавтики».
Ранее в S7 Airlines сообщили о гибели Филёвой при инциденте во время захода на посадку частного самолёта в Франкфурте-на-Майне.
По предварительным данным, жертвами крушения стали три человека, включая пилота.