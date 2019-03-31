В S7 заявили о гибели акционера компании Наталии Филёвой в Германии

В S7 Airlines подтвердили гибель акционера авиакомпании Наталии Филёвой при инциденте во время захода на посадку частного самолёта в Германии. В настоящее время обстоятельства происшествия не уточняются.

«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», — говорится в сообщении компании, поступившем в RT.

Там отметили, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

Ранее СМИ сообщили о крушении самолёта с основателем S7 Владиславом Филёвым в Германии.

Позднее источник опроверг сообщения о гибели Филёва, но подтвердил смерть его жены Наталии и тестя.