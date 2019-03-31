В S7 заявили о гибели акционера компании Наталии Филёвой в Германии

Короткая ссылка
RT
В S7 Airlines подтвердили гибель акционера авиакомпании Наталии Филёвой при инциденте во время захода на посадку частного самолёта в Германии. В настоящее время обстоятельства происшествия не уточняются.
В S7 заявили о гибели акционера компании Наталии Филёвой в Германии
  • © РИА Новости

«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», — говорится в сообщении компании, поступившем в RT.

Там отметили, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

Ранее СМИ сообщили о крушении самолёта с основателем S7 Владиславом Филёвым в Германии.

Позднее источник опроверг сообщения о гибели Филёва, но подтвердил смерть его жены Наталии и тестя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить