СМИ сообщили о крушении самолёта с владельцем S7 в Германии
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Как подчёркивает издание, информацию подтвердил и второй источник. Отмечается, что на борту легкомоторного самолёта Epic были три человека (пилот и два пассажира), а информация о том, что среди разбившихся был Филёв «пока проверяется».
По данным Интерфакса, среди пассажиров могла быть и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филёва.
Позднее источник опроверг сообщения о гибели Филёва, но подтвердил смерть его жены Наталии и тестя.