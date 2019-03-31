СМИ сообщили о крушении самолёта с владельцем S7 в Германии

Самолёт с владельцем российской авиакомпании S7 Владиславом Филёвым потерпел крушение во Франкфурте, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

Как подчёркивает издание, информацию подтвердил и второй источник. Отмечается, что на борту легкомоторного самолёта Epic были три человека (пилот и два пассажира), а информация о том, что среди разбившихся был Филёв «пока проверяется».

По данным Интерфакса, среди пассажиров могла быть и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филёва.

Позднее источник опроверг сообщения о гибели Филёва, но подтвердил смерть его жены Наталии и тестя.